La cita s'ha traslladat a la platja del Miracle a causa de les obres del passeig marítim

Actualitzada 31/12/2018 a les 18:23

Un any més s'ha celebrat aquest dilluns 31 de desembre el tradicional Bany de Sant Silvestre organitzat per l'Associació de Veïns del Port de Tarragona. Enguany, les obres que s'estan realitzant al passeig marítim de Tarragona han obligat a traslladar la cita a la platja del Miracle. Alguns dels participants han acudit a la 34 edició disfressats preparats per acomiadar de la millor manera el 2018.A les 12 hores han començat els jocs de platja i a les 12.30 hores ha tingut lloc la primera Travessia nedant del Club Natació Tarraco. Després del bany de les 13 hores, s'ha celebrat l'avituallament i l'entrega de premis.