El pàrquing de Battestini tanca avui i el 2 de gener serà un carrer

La via Doctor Battestini s’habilitarà com un espai d’aparcament de zona blava

Actualitzada 30/12/2018 a les 22:33

El pàrquing de Battestini deixa d’existir a partir d’avui per convertir-se en el carrer Doctor Battestini, que connectarà el carrer Pere Martell amb l’avinguda Roma. Un cartell enganxat a la màquina del parquímetre avisa que a partir de les tres del matí de l’1 de gener de 2019 no es podrà accedir al recinte, del que només podran sortir vehicles. Segons les previsions de l’Ajuntament, el nou carrer s’obrirà al trànsit el 2 de gener. A la via, de sentit únic, s’habilitarà una zona blava amb l’objectiu de promoure una major rotació d’aparcaments.Amb el canvi, Tarragona perd 150 places d’aparcament. A pocs metres s’ubica el pàrquing Imperial Tarraco, amb 182 aparcaments. Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) espera absorbir una part de les places que fins ara hi havia a Battestini. De moment, l’Ajuntament no preveu construir un nou aparcament. Les barreres i les màquines seran traslladades al pàrquing de l’avinguda Catalunya, amb deficiències des de fa mesos. Els equips de Battestini són els més moderns dels vuit aparcaments que gestiona el consistori. L’empresa municipal treballa per renovar, en un futur, totes les màquines dels pàrquings de la ciutat.El regidor de Mobilitat, José Acero, apuntava fa uns dies els motius de la desaparició d’aquest aparcament. L’Ajuntament té previst que la zona es converteixi pròximament en la futura estació central d’autobusos municipals. «Hem optat per adaptar-nos progressivament a aquesta decisió i ampliar el nombre de places d’aparcament en rotació fins que comencin els treballs d’adequació de l’estació», informava. La nova estació permetrà la reorganització de les línies i crearà busos llançadora. Els trajectes seran més ràpids i es descongestionaran els carrers Pere Martell iPrat de la Riba. Els catorze abonats que tenia l’aparcament Battestini han estat recol·locats als aparcaments municipals Imperial Tàrraco i Rambla Companys.La nova ordenació viària i regulació de l’estacionament entrarà en funcionament el dia 2 de gener. No obstant això, aquell mateix dimecres començarà la substitució de la maquinària i la instal·lació dels parquímetres, de manera que es preveu que la zona d’estacionament regulat sigui cent per cent efectiva a finals de setmana.