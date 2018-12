El Iot obre un cap de setmana més i assegura que ho continuarà fent

Catalunya en Comú demana que la nova concessió contracti treballadors acomiadats

El restaurat el Iot de la platja Llarga ha obert portes aquest cap de setmana i ha registrat el ple absolut, almenys ahir, malgrat que el passat 30 de novembre va expirar la concessió de la Generalitat de Catalunya per explotar el local.El propietari del Iot, Josep Maria Donato, es mostrava ferm ahir en la seva decisió de mantenir el local obert, tot i que El Tòful de Mar –afectat per la mateixa concessió– ja va tancar portes el passat 9 de desembre. «La meva intenció és no fer res. No hem tancat i no tancarem el cap de setmana vinent. Si ens sancionen, ja parlarem», deia ahir, satisfet.D’altra banda, la problemàtica d’aquests dos restaurants ha arribat per partida doble al Parlament. Primer ho va fer a través de Ciutadans, que reclamava el 22 de novembre en una proposta de resolució que la Generalitat estudiés la possibilitat de traspassar els terrenys i les instal·lacions a l’Ajuntament per tal que fos aquest que s’encarregués de redactar el projecte d’usos i licitar els espais que donin servei a la ciutadania. També, prorrogar la situació que fins al passat 30 de novembre tenien els dos locals. Un mes després, la diputada Yolanda López (Catalunya en Comú Podem) afegia una altra petició: que el plec de condicions de la nova licitació s’instés al nou adjudicatari a tenir en compte els treballadors acomiadats un cop finalitzada la concessió. López reconeix, però, no haver parlat ni amb els amos dels negocis ni tampoc amb els empleats. «Tot això es podria haver arreglat abans», es lamenta, «és una pena, no sobren llocs de treball, si dels 25 treballadors acomiadats, el nou amo en pot agafar 10 doncs s’haurà d’intentar». La Generalitat encara no ha respost a la proposta de resolució, com tampoc hi ha hagut cessió per part del Govern a les peticions de PSC i PP per tal que no quedés buit l’espai durant mesos. Aquesta és una de les pors també de López, que creu que el Govern també haurà d’indemnitzar els propietaris i que, al gener, no es podrà tornar a licitar l’ús de l’espai. En l’exposició de motius, Catalunya en Comú Podem explica el suport social que té aquest «atractiu turístic», fins al punt que una petició oberta a la plataforma Change.org hagi recollit prop de cinc mil signatures.