El carilló sona a cada hora aquesta matinada i no deixa dormir als veïns de Corsini

Un veí assegura que presentarà una querella contra el consistori

Actualitzada 31/12/2018 a les 12:02

La idea del Carilló del @tarragonamercat amb l'Amparito no m'ha apassionat mai. Però ara que sona cada hora per la matinada m'ha fet canviar d'opinió. Sort que treballo a la tarda. #Tarragona #Amparito4ever pic.twitter.com/2ikcwGUUIe — Alexandre Nadal (@Alexandre_Nadal) 31 de desembre de 2018

El carilló del Mercat Central no ha deixat dormir als veïns del voltant de la plaça Corsini durant aquesta matinada de l'últim dia de l'any, 31 de desembre. Els tarragonins que viuen en aquesta zona de la ciutat asseguren que el carilló s'ha activat cada hora des de la 1 de la matinada fins les 9 del matí. Es queixen que no han pogut aclucar l'ull en tota la matinada i un dels afectats assegura que presentaran una querella contra el consistori per aquests fets.Un veí del carrer Soler, Òscar Alduà, es queixa al Diari Més que el so de les campanades i l'Amparito Roca ha estat continu durant aquesta matinada, ja que el carilló s'ha activat a cada hora. «Tant jo com el meu company de pis no hem pogut dormir», assegura aquest tarragoní. «Avui teníem un esmorzar de forquilla i havíem de fer la Sant Silvestre però no hi anirem perquè no hem pogut descansar», afegeix l'afectat.Alduà assegura que els veïns s'han comunicat entre ells i que té coneixement que, com a mínim, hi ha cinc persones -2 veïns del carrer Soler i 3 del carrer Canyelles- afectades que es queixen del soroll del carilló durant aquesta matinada. «Avui és dia 31, cap d'any, i tothom tenim coses a fer i serà un dia llarg, per la qual cosa no fa gens de gràcia no poder dormir», assegura el tarragoní, que afegeix que «he quedat tant fart de l'Amparito Roca que gairebé ja no el vull sentir ni per Santa Tecla».El mateix veí explica que el carilló ja havia sonat algun altre dia en un horari que no és el que toca -en un principi, està establert que s'activi a les 12h i a les 18h-, però que mai s'havien produït els fets d'aquesta matinada. Per aquest motiu assegura que presentarà una querella contra el consistori conjuntament amb altres veïns que li vulguin donar suport.Es desconeix si el fet que el carilló hagi sonat a cada hora era una acció programada des de l'Ajuntament de Tarragona com a prova perquè tot funcioni correctament aquesta nit de Cap d'Any, ja que el Diari Més no s'ha pogut posar en contacte amb el consistori.