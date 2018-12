El 2019 arriba amb la rebaixa del preu del bus i els aparcaments

La tarifa de l’aigua puja per sota de l’1,45% de l’IPC, tot i que es congela per les famílies amb menys consum, així com el taxi

Actualitzada 30/12/2018 a les 22:18

Baixa el gas i puja la llum

Els peatges, un 1,5% més cars

El petroli augmenta un 2,7%

L’arribada del 2019 suposarà un petit alleujament per les butxaques dels tarragonins pel que fa a l’ús d’alguns serveis públics municipals. A partir de gener, l’Ajuntament té previst començar a aplicar les primeres mesures encaminades a convertir Tarragona en la primera ciutat catalana amb bus gratuït. Els preus de tots els abonaments –excepte el bitllet senzill d’1,50 euros que no es modificarà– es reduiran un 25% durant aquest mes. La rebaixa no entrarà en vigor fins, almenys, el dia 3. Amb aquesta rebaixa, la targeta 50/45, que actualment costa 30,25 euros, tindrà un preu de 22,6 euros i la targeta Jove costarà 14,6 euros. L’equip de l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros aplicarà cada any una reducció del 25% en el preu del bus fins a assolir la completa gratuïtat del servei l’any 2022.Els usuaris dels busos interurbans de la demarcació pagaran el mateix que el 2018. El Consell d’Administració de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona va aprovar, recentment, mantenir les tarifes dels títols de transport públic per a l’any 2019. El preu de la T-Mes d’una zona seguirà en els 45,70 euros, la de dues zones en els 71,70 i la de tres zones en els 96,85. La T-10 d’una zona costarà 12 euros com fins ara, la de dues zones 23,75 i la de tres zones 34,15.Els aparcaments soterrats de la ciutat també experimenten una rebaixa del preu. La tarifa actual d’Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) és de 2,75 euros per hora i 5,50 euros el dia. A partir de gener el preu baixarà un 9%, fins als 2,50 euros per hora. El preu límit per aparcar un dia sencer cau fins als 5 euros. La tarifa de l’aigua augmenta, però ho farà per sota de l’1,45% de l’Índex de Preus del Consum (IPC). L’empresa municipal de l’aigua, EMATSA, va acordar l’agost passat congelar el preu de la factura per les famílies amb menys consum. La mesura afectarà un 30% dels tarragonins. Un altre servei que congela la seva tarifa serà el del taxi. Dades del 2017 de l’associació de consumidors FACUA situaven el taxi de Tarragona com el més car d’Espanya. La tarifa de dia és de 4,57 euros que, de nit, puja fins als 5,98 euros. Sobre el preu de la telefonia, FACUA va advertir recentment que Movistar tornarà a pujar les seves tarifes a partir de mitjans de gener, amb un 33,3% més que l’any passat.La tarifa d’últim recurs de gas natural baixarà un 4,6% de mitjana, segons el BOE. Els consumidors pagaran el mateix en la factura de la llum, tot i que les companyies elèctriques podran pujar les tarifes. Segonsalguns experts l’augment podria ser del 4%. Els usuaris de la TUR 1, que consumeixen menys de 5.000 kWh de gas l’any, pagaran un 3,8% menys. Per altra banda, els usuaris de la TUR2, amb un consum d’entre 5.000 i 50.000 kWh abonaran un 4,8% menys de diners. La bombona de butà arrancarà l’any sense variacions i seguirà costant 15,33 euros, després que el novembre s’apugés un 4,93%. El preu, però es revisarà a partir del gener.Les tarifes del servei de Renfe per Rodalies es mantindran. Sí que canviarà el preu dels bitllets d’Avant, que puja un 7% i el de Mitja Distància, que ho fa en un 3,5%. Pel que fa a les carreteres, els peatges per l’ús de les autopistes que han fet fallida baixaran una mitjana del 30% a partir del 15 de gener. Els peatges a les autopistes catalanes pujaran entre un 1,5% i un 2,9%. En concret, els del túnel del Cadí i el túnel de Vallvidrera pujaran un 2,12%, mentre que els túnels del Garraf, a la C-32, seran un 2,21% més cars. El preu dels peatges a les autopistes de l’Estat augmentarà un 1,67% de mitjana. És el cas de l’AP-7 entre Tarragona, València i Alacant. Es tracta del segon any consecutiu d’increments després que l’any passat el Ministeri de Foment pugés un 1,91% els peatges. Els preus de les autopistes rescatades, com les radials de Madrid, estaran congelats. Com els peatges, la gasolina també s’encareix .El cost del petroli augmentarà un 2,7%, segons el Banc Mundial. Aquesta pujada tindrà una repercussió aproximada de l’1,3% en el cost final de la gasolina i el gasoil. D’altra banda, enviar una carta el 2019 serà una mica més car. El preu del segell s’incrementa cinc cèntims i costarà 60 cèntims a partir de gener. Les cartes i les targetes postals internacionals amb destí a Europa es franquejaran amb 1,40 euros, cinc cèntims més que el 2018 i amb 1,50 euros per la resta de països. Més de 1.200 medicaments, com l’ibuprofè, baixaran de preu gràcies a l’entrada en vigor de l’Ordre de preus de referència de 2018, el 27 de novembre. La factura pública de medicaments es reduirà en gairebé 90 milions d’euros.