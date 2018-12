270 persones donen sang per la Sant Silvestre

La campanya ‘Sang Silvestre’ ha permès doblar les donacions de sang a l’Hospital Joan XXIII durant les dues primeres setmanes de desembre

La Sant Silvestre arriba enguany a la 15a edició i com a novetat d’enguany els organitzadors van decidir posar en marxa la campanya ‘Sang Silvestre’ amb l’objectiu d’aconseguir donacions de sang a l’Hospital Joan XXIII les dues primeres setmanes de desembre.L’objectiu era donar sang en les setmanes prèvies al Nadal, quan les donacions baixen un 25% a causa del canvi d’hàbits de la ciutadania. Per cada donació d’una persona que volgués córrer la cursa, els Fondistes de Tarragona lliuraven un dorsal solidari. Inicialment tenien l’objectiu d’arribar a les 100 donacions però la xifra s’ha superat àmpliament fins arribar a un total de 270.El bon funcionament de la campanya ha permès al Banc de Sang de l’Hospital Joan XXIII duplicar les donacions respecte el mateix període de l’any passat. Del 5 al 15 de desembre s’han sumat 679 donacions de sang respecte les 458 del 2017. Pel que fa a donants nous, l’increment ha estat superior, un 73%, passant dels 99 de l’any passat als 172 d’enguany.La cursa tindrà lloc el 31 de desembre a un quart de sis de la tarda, consta d’un recorregut de 6,5 quilòmetres i comptarà amb 2.100 participants. Els corredors ja poden passar a buscar el seu dorsal per la Confraria de Pescadors des d’avui al matí fins el proper dilluns.