«Tarragona haurà de tenir garantida la connexió amb l'Estació del Camp»

El subdelegat del Govern, Joan Sabaté, diu que «no es poden construir estacions cada deu quilòmetres» al nou corredor

Actualitzada 27/12/2018 a les 19:30

La nova línia del Corredor Mediterrani –que a hores d’ara es troba en proves– podria començar a funcionar a principis de l’estiu vinent. Aquesta és, si més no, la previsió del termini de temps que ha fet el subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, segons la informació de què disposa. «Quan començarà a funcionar el nou Corredor Mediterrani és la pregunta del milió i, de moment, calculem que després del primer semestre de 2019 podria estar en marxa», ha explicat Sabaté, tot recordant que la darrera paraula la tenen Adif i el Ministeri de Foment.A l’espera de la posada en funcionament de la nova línia i davant l’aliança dels municipis de Reus, Tarragona, Salou, Cambrils i Vila-seca per exigir el compliment dels compromisos ferroviaris i una estació al sud de l’aeroport de Reus, Sabaté ha subratllat que les peticions dels alcaldes són legítimes però «no té sentit fer una gran estació central –al sud de l’aeroport– a deu quilòmetres de l’altra», és a dir, de l’estació actual del Camp de Tarragona.«Els trens de llarg recorregut com els que circularan pel nou Corredor Mediterrani no són serveis que parin cada deu quilòmetres. No té sentit», remarca Sabaté, qui assegura que aquest no és el pronunciament oficial del Ministeri de Foment, sinó la seva opinió personal sobre les demandes ferroviàries. «Sempre he dit que és el territori el que s’ha de posar d’acord i, si hi ha consens, sempre és més fàcil negociar amb el ministeri», afegia.Sabaté veu poc probable la construcció d’una estació al sud de l’aeroport de Reus, sosté que, com a molt, la demanda més realista seria la d’un baixador, el qual permet pujar i baixar viatgers sense la construcció d’infraestructures i serveis més complexos.El que està clar, a hores d’ara, és que la ciutat de Tarragona no tindrà cap estació a la nova línia del Corredor Mediterrani, per aquest motiu, el subdelegat del Govern afirma que «el que s’ha de fer ara és mirar com garantir la connectivitat de Tarragona amb l’estació del Camp». D’altra banda, el que també és una realitat és la nova estació de Cambrils. «Està acabada i serà una estació important», destacava.D’altra banda, Joan Sabaté, va recollir ahir les propostes de la plataforma Trens Dignes perquè la posada en marxa del nou Corredor Mediterrani no desarticuli la connectivitat interna del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Per una banda, es va comprometre a defensar davant Adif i Renfe que la -16 i la R-15 estiguin connectades amb els aeroports del Prat i Reus i garanteixin la intermodalitat entre elles al Camp de Tarragona. Sabaté va dir a la plataforma que les inversions de manteniment i adequació de la R-15 estan garantides per blindar-la d’un futur desmantellament.