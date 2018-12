L'Ajuntament de Tarragona obtindrà la cessió del Fòrum de la Colònia per 50 anys

El consistori podrà invertir i demanar subvencions, tot i que la Generalitat mantindrà la titularitat

Actualitzada 27/12/2018 a les 22:06

L’Ajuntament de Tarragona obtindrà per part de la Generalitat la cessió del Fòrum de la Colònia per 50 anys, però no la titularitat, tal com desitjava en un inici el consistori. El monument va passar a mans del govern català l’any 1994, quan l’executiu espanyol va signar un Reial Decret per traspassar-lo. Tot i que no n’és el propietari, l’Ajuntament de Tarragona és qui gestiona l’espai i paga el seu manteniment. «La cessió no em sembla malament, sempre que ho gestionem nosaltres i quedin clar les responsabilitats», assenyalava ahir la regidora de Cultura i Patrimoni Històric de l’Ajuntament, Begoña Floria.Fonts de la Generalitat expliquen que la cessió «està en tràmit i que encara no hi ha data de resolució». La gestió, indiquen, es podria allargar un any. L’encarregat de resoldre el tràmit és el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, de qui depèn la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i implica a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya. En qualsevol cas la cessió no canviarà la titularitat, que continuarà sent de la Generalitat. La cessió permetrà a l’Ajuntament continuar gestionant el monument, fer inversions i demanar subvencions. «En el seu moment vam demanar la titularitat, però formalment sempre ens diuen que el que podem demanar és una cessió», explica Floria. La Generalitat va demanar ahir a l’equip municipal informació sobre els costos del manteniment de l’espai. La regidora i portaveu del govern municipal assegurava fa un mes que l’Ajuntament preveu realitzar millores al monument, amb la instal·lació d’un centre d’interpretació i «millores en l’accessibilitat» amb l’objectiu d’atraure més visitants. Per fer aquestes inversions, Tarragona necessita primer rebre la cessió.El Fòrum de la Colònia és el monument romà menys visitat de la ciutat. En plena temporada d’estiu, el passat 15 d’agost, mentre l’Amfiteatre i el Circ rebien 452 i 527 visitants respectivament, el Fòrum registrava 135 visites. Floria assegura que molts turistes es queden a la Part Alta i el fòrum queda «fora del circuit» habitual dels visitants. El projecte de Cultura, que persegueix dinamitzar aquest espai arqueològic, té previst canviar l’accés actual del carrer Lleida i instal·lar la porta al carrer Cardenal Cervantes.