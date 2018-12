El bany de Sant Silvestre de Tarragona es trasllada a la platja del Miracle

A causa de les obres del passeig marítim, que no estaran finalitzades a la zona més pròxima al port esportiu

Les obres que s'estan realitzant al passeig marítim de Tarragona obligaran aquest any a modificar la ubicació del tradicional bany de Sant Silvestre, que es farà el dia 31 de desembre, per acomiadar l'any.Així, aquesta 34a edició abandona la petita platja al costat del port esportiu per anar uns quants metres més enllà, al Miracle.Segons expliquen des de l'organització, que va a càrrec de l'Associació de Veïns del Port, fa dues setmanes abans de promocionar l'acte a mitjans i dissenyar el cartell, «van interessar-nos per l'estat de les obres, per assegurar-se que no serien un entrebanc».Segons l'associació, se'ls va indicar que «no hauria problema», però finalment el passat dijous van saber, «que finalment amb les obres no finalitzades en aquest tram i per seguretat, caldrà reubicar el tradicional bany per primer cop a la Platja del Miracle».Des de l'organització expliquen que el Port de Tarragona ubicarà un senyal informatiu a la ubicació habitual per tal que els banyistes i assistents estiguin informats.A les 12 h tindran lloc els jocs de platja i a les 12.30 h enguany s'ha programat la 1a Travessia nedant del Club Natació Tarraco com a novetat. Després del bany de les 13 h arribarà l'avituallament i entrega de premis.L'organització convida, novament, a anar disfressat i banyar-se de cap a peus.