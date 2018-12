Es desconeix l'origen de la màquina

Actualitzada 27/12/2018 a les 11:45

Un lector ha fet arribar al Diari Més una imatge ben curiosa: una caixa enregistradora abandonada a la seva sort al carrer de la Nau de Tarragona. La màquina, que està colocada sobre una barana al costat de les escales que hi ha al final d'aquest carrer, aparentment es troba en bon estat, tal com es pot veure en la imatge.Es desconeix quin és l'orígen d'aquest objecte, ja que tant la Guàrdia Urbana de Tarragona com els Mossos d'Esquadra no tenen cap denúncia de robatori recent en cap establiment de la ciutat. La presència d'aquest objecte a la via pública és, doncs, tot un misteri que ha despertat la curiositat de més d'un vianant.