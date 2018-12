Tarragona acollirà una concentració aquest dijous en record de Laura Luelmo

Corredores del C.E Trail Tarraco han organitzat aquesta acció, que tindrà lloc al Balcó del Mediterrani a les 18.30h, per condemnar la violència de gènere

La ciutat de Tarragona acollirà, aquest dijous 27 de desembre a la Tarda, una concentració en record a la Laura Luelmo, la jove professora Zamorana de 26 anys que va ser assassinada a El Campillo, Huelva. L’acte se celebrarà a les 18.30h al Balcó del Mediterrani i té per objectiu rebutjar la violència i els assassinats de gènere i condemnar aquests fets.La iniciativa ha sorgit d’un grup de corredores que formen part del C.E. Trail Tarraco. En un primer moment l’acte havia de consistir en una marxa de 4 o 5 quilòmetres per Tarragona però ha acabat esdevenint una concentració a causa de «la gran dimensió» que ha pres l’acció. Segons afirma una de les organitzadores, «el fet de ser tan nombrosos requerirà cobrir diferents aspectes de protecció civil, assegurances i cossos policials per possibles incidències» motiu pel qual «han demanat una sèrie d’instàncies que per espai de temps és impossible cobrir». És per això que finalment la marxa passarà a ser una concentració.L’esdeveniment, al qual també s’han sumat altres clubs de Tarragona, tindrà lloc al Balcó del Mediterrani a les 18.30h. En aquest indret es farà la lectura d’un manifest i un minut de silenci en record a Laura Luelmo. Les organitzadores animen als concentrats a fer després alguna activitat física pel seu propi compte.