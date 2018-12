Protesta al Balcó del Mediterrani contra l'assassinat masclista de Laura Luelmo

El C.E. Trail Tarraco reuneix unes 100 persones

Sortir a córrer de nit sense la por de patir un atac, ser violada o, fins i tot assassinada. Aquesta va ser la trista reivindicació que un centenar de persones van escenificar al balcó del Mediterrani de Tarragona. Després de la commoció social per l’assassinats de Laura Luelmo, una professora que s’havia instal·lat recentment al poble de El Campillo (Huelva), el Club Excursionista Trail Tarraco, va convocar una concentració per mostrar el rebuig i condemnar la violència masclista, que aquest 2018 s’ha emportat la vida, d’almenys, 47 dones.«Som corredores i dones i estem fartes que els nois puguin sortir a entrenar de nit tranquils i nosaltres no ho puguem fer», explicava Estel Lerín, del club excursionista. Com ella, la Covi Robles explica que ha de sortir a córrer amb esprais. Es veuen obligades, en tot moment, a explicar per on es troben. Desenes de corredors i també de veïns es van acostar a un racó del balcó del Mediterrani per retre un homenatge a Luelmo, que tenia 26 anys, amb un minut de silenci. Les convocants van llegir un manifest en el qual van expressar la seva necessitat de «no haver de girar el cap enrere cada cop que tornem a casa. Ni una més, ni una menys. Tots som Laura», van concloure, entre els aplaudiments dels presents.«Volem provocar que la gent prengui consciència. La violència de gènere és un càncer», denunciava Robles, que afegia: «L’altre dia, l’home que va agredir dues noies a Galícia deia que no li passaria res, al igual que els de la Manada. No podem arribar a aquest punt, és denigrant», observava la corredora del club excursionista.