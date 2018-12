La Fundació Smart vol promoure un Open Data Lab que sigui un referent al Camp de Tarragona

Els tres eixos d'actuació del projecte seran la divulgació, la formació i el foment de l'emprenedoria

Actualitzada 27/12/2018 a les 13:01

La Fundació Tarragona Smart Mediterranean Region, en coordinació amb l'Àrea de TIC de l'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Impulsa, vol impulsar un projecte d'OpenData Lab que sigui referent al Camp de Tarragona i el segon més important a Catalunya. Els tres eixos d'actuació seran la divulgació, la formació i el foment de l'emprenedoria. L'objectiu del projecte és oferir eines als ciutadans i a les PIMES que permetin l'aprofitament i la reutilització de les dades obertes per tal de millorar la seva competitivitat i innovació i promoure un ecosistema que produeixi més valor econòmic i social al voltant de les dades en obert.La presidenta de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, Begoña Floria, ha destacat la importància de «generar un focus de coneixement perquè això genera oportunitats a partir de les dades obertes». «Tarragona serà pionera i això demostra que projectes com aquestes generen valor afegit a la ciutadania», ha afegit.Per la seva banda, el regidor responsable d’Ocupació, Francesc Roca, ha afirmat que «que el Camp de Tarragona sigui escollit com a proba pilot per un projecte tan engrescador com aquest ens satisfà perquè fomenta la participació ciutadana».Amb aquesta propòsits, el projecte contempla oferir una escola ciutadana amb formació gratuïta per als ciutadans i formació professional, amb reconeixement internacional amb certificat reconegut. Alhora busca impulsar l'ecosistema emprenedor facilitant l'emprenedoria basada en dades obertes i aproximar la reutilització de dades a les PIMES.En aquest sentit, la presidenta d’Iniciativa Barcelona Open Data, Lourdes Muñoz, ha conclòs que «les dades generen oportunitats econòmiques, perquè són la matèria pública més igualitària i accessible per a tothom i per això estem convençuts que a Tarragona serà un generador d’oportunitats».