L'EMT reforçarà les línies 54, 8 i 6 amb els tres busos articulats

L'Ajuntament iniciarà el gener la compra de 8 autobusos més valorats en 2 milions d'euros

Actualitzada 26/12/2018 a les 20:27

L'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) incorporarà tres nous autobusos articulats entre gener i febrer de 2019. La presidenta de l'EMT, Begoña Floria, assenyalava ahir a aquest diari que els vehicles, que encara no han arribat a mans municipals, permetran incrementar la capacitat de les línies 54, 6 i 8, les més utilitzades pels tarragonins.El passat 23 de novembre, l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros anunciava una «revolució» en l'EMT amb el projecte del bus gratuït com a eix principal. La rebaixa el 2019 del 25% del preu del bus i la compra de tres autobusos seran les primeres mesures relacionades amb la mobilitatque Tarragona començarà a aplicar a partir de gener del pròxim any. L'objectiu del govern municipal és que el 2022 els ciutadans puguin viatjar de franc en transport públic.De moment, la incorporació de tres autobusos articulats, que permeten transportar el doble de viatgers i «millorar el servei», segons Floria, intentarà cobrir l'alta demanda de les línies més utilitzades. La línia 8 connecta l'Hospital Joan XXIII, el centre i Llevant. La 6 connecta Campclar, Torreforta, el centre i el barri de Sant Pere i Sant Pau. En aquest barri finalitza i comença el seu trajecte el 54, que arriba fins a Bonavista.L'Ajuntament invertirà 250.000 euros en cada autobús, en el que podran viatjar 155 persones (44 en seients i 111 de peu). Floria creu que els nous vehicles podrien començar a circular a finals del gener, tot i que el més probable és que ho facin al febrer. La data dependrà, segons la portaveu del govern, dels fabricants. En paral·lel, l'Ajuntament iniciarà els tràmits a finals de gener de 2019 per comprar vuit nous autobusos, que suposen una inversió de 2 milions d'euros. Els pressupostos municipals aprovats el passat 21 de desembre ja contemplen aquesta partida. Tanmateix, els comptes no seran efectius fins d'aquí a un mes, quan s'hagin resolt les al·legacions presentades.L'EMT està treballant per posar en marxa la nova Targeta Ciutadana Tarragonina (TT) que servirà per utilitzar l'autobús i altres serveis municipals. Les targetes estaran «personalitzades» i vinculades al padró. Floria ha donat instruccions per preparar una campanya informativa per «resoldre els dubtes als usuaris potencials del servei». El consistori treballa en l'aspecte mecànic d'aquesta mesura que serà una realitat durant el mes de gener.