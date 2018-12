L'espai està ple d'objectes llançats tot i el cartell que amenaça amb sancionar aquelles persones que hi aboquin qualsevol tipus de residu

Actualitzada 27/12/2018 a les 15:11

Un solar situat al costat del Lidl de les Gavarres, a Tarragona, es troba ple de deixalles tot i estar totalment prohibit llençar-hi cap tipus de residu. Així ho mostren diverses foto-denúncies, les quals mostren com l'espai s'ha convertit en un abocament il·legal.Tal com es veu en les imatges, el solar està ple de tot tipus d'objectes que alguns veïns llencen de forma incontrolada. Just al costat s'hi pot llegir un cartell en el qual s'indica que està «prohibit abocar qualsevol tipus de residu» i que «en cas d'incompliment es procedirà a sancionar l'infractor». Sembla ser però que aquest cartell no espanta a diverses persones que utilitzen aquest lloc per abocar-hi brossa.