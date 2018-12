Acte solidari a Tarragona a favor de l'associació 'Mastines sin hogar'

Els diners recaptats en l’esdeveniment, que tindrà lloc dissabte, es destinaran a pinso i atenció veterinària pel grup de gossos rescatats a Riudecols

Actualitzada 27/12/2018 a les 12:06

El local de la Colla Jove de Tarragona acollirà, aquest dissabte 29 de desembre de 10.30h a 14.30h, un acte solidari a favor de l’associació Mastines sin hogar, la qual va rescatar un grup de gossos mastins a Riudecols . L’acte està organitzat per aquesta mateixa entitat junt a l’Associació d’Advocats en Defensa Animal de Tarragona (ADAT) i els diners recaptats es destinaran a pinso i atenció veterinària pels animals.La jornada s’iniciarà a les 10.30h amb una presentació de l’associació Mastines sin hogar en la qual també es farà un resum de la situació actual. A les 11h hi ha previstes dues xerrades a càrrec d’una educadora canina en el comportament dels gossos pastors i una altra a càrrec d’un membre d’ADAT sobre els animals i la responsabilitat administrativa. Per altra banda, també hi haurà una taula amb vendes solidàries, així com el restaurant el TOI oferirà creps a partir de les 12.30h també amb fi benèfic.