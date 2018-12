El gruista afectat en l'incendi al Port dóna les gràcies als Bombers per salvar-li la vida

També ha volgut agrair les mostres d’afecte i solidaritat que li van arribar després de l’accident

Mi compañero, Diego, de los #estibadores de Tarragona, me ha dado permiso para colgar esta foto



Me pide que os dé las gracias por las muestras de cariño y solidaridad que le habéis mostrado

Que dé las gracias a @bomberscat por salvarle la vida



Y os desea #FelizNavidad

pic.twitter.com/NCwTw5eP5b — Joan Galera Nascut l'11 Setembre (@JoanGalera7) 24 de desembre de 2018

L’estibador del Port de Tarragona que conduïa la grua que es va incendiar el passat divendres, 21 de desembre, ha volgut donar les gràcies als Bombers de la Generalitat per salvar-li la vida. Ho ha fet a través d’un company seu, que aquest dilluns 24 de desembre va publicar al seu perfil de la xarxa social Twitter una imatge de l’afectat, de nom Diego, quan estava hospitalitzat a l’Hospital Joan XXIII. En el missatge també ha volgut agrair les mostres d’afecte i solidaritat que li van arribar després del succés i desitjar un bon Nadal a totes aquestes persones. Segons ha pogut saber el Diari Més, en Diego ja ha pogut sortir de l’Hospital i es troba a casa.El succés es va produir la tarda del passat divendres, quan es va incendiar el motor d’una grua al moll de Castella del Port de Tarragona. Fins al lloc s’hi van traslladar quatre dotacions dels Bombers. Els efectius d’aquest cos van haver de rescatar al gruista, ja que no podia baixar per la línea de vida perquè desembocava al lloc de l'incendi. L’home va ser evacuat a l’Hospital Joan XXIII per inhalació de fum. Per altra banda, també va resultar ferit un dels bombers que va efectuar el rescat en caure d’uns metres d’alçada, el qual va ser evacuat al mateix hospital.