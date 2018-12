Queixes a la Part Alta per la brutícia acumulada i la manca d'efectiu a l'únic caixer per Nadal

Farts de Soroll mostra en un vídeo la situació de la baixada de la Misericòrdia després d'una nit de celebració

Bon Nadal! pic.twitter.com/SPy6HzgiCK — FartsDeSoroll (@Farts_de_Soroll) 25 de diciembre de 2018

L'associació Farts de Soroll ha fet públic un vídeo a les seves xarxes socials aquest dimarts, 25 de desembre, on denuncien la situació en què, poc abans de les 10 del matí, estava la baixada de la Misericòrdia.En el vídeo es pot veure un petit recorregut pel carrer i com va apareixen brossa llençada, sobretot llaunes de begudes i gots de plàstic, que provenen de la celebració de la nit anterior.D'altra banda, una queixa realitzada també a través de Twitter per un veí de la zona, i recollida per Farts de Soroll, lamentava que el dia de Nadal l'únic caixer automàtic que es manté al barri, el de CaixaBank al carrer Major, ja no disposava d'efectiu.Segons s'indicava en la piulada, això representava que per aconseguir diners en efectius calia desplaçar-se fora de la Part Alta: «Hay que caminar hasta la Rambla Nova (ida y vuelta 1,700m - 25 minutos)»