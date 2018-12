Trenta nou anys de pessebre nadalenc al Santuari del Loreto

Els 21 diorames del naixement es poden visitar aquestes festes i també al gener

Actualitzada 23/12/2018 a les 20:06

El Santuari del Loreto acull des de 1979 el seu tradicional pessebre de Nadal. «Som italians i portem la passió del pessebre», explicava ahir el pare Mario Buonanno, des de la parròquia. Els tradicionals efectes de la lluna, el mar, la neu i el foc, aconseguits mitjançant tècniques casolanes, han donat pas als avenços tecnològics. Mitjançant tècniques informàtiques, el naixement ha anat evolucionant.Aquest any, els 21 diorames ocupen 400 metres quadrats de superfície. «Adaptem el sistema clàssic de pessebre napolità», assenyala. Buonanno convida als tarragonins a visitar el pessebre, que es pot veure durant aquestes festes i durant el gener d’ 11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. El pare rogacionista Carmelo Capizzi va posar la primera pedra d’aquest històric pessebre. «Els amics del Loreto van visitar el pessebre del poble de Grottaferrata (Roma) i el van convidar per fer un naixement semblant», assenyala. La visió d’Isaïes, el casament de Josep i Maria i la visita dels Reis Mags són algunes de les escenes de la Bíblia que es poden observar en el santuari.Buonanno explica entusiasmat les millores incorporades aquest 2018 per l’informàtic Joan Gener, que ha creat efectes com la posta de sol, els moviments de l’aigua, la terra, la neu i l’alba, que reforcen l’atmosfera del pessebre.En altres edicions del pessebre, hi han participat nombrosos tarragonins com Joaquim Nolla, president del Col·legi de Farmacèutics, i qui va ser director de Tarragona Ràdio, Enric Bassas.