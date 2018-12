La majoria de terrasses de la Font no obriran per Cap d'Any tot i l'horari especial

Només un local aprofitarà el decret municipal que permet retirar les terrasses a les 4 h. i contractarà un Dj per amenitzar l’última nit de l’any

Actualitzada 23/12/2018 a les 20:00

Festa a Corsini

La nit del 31 de desembre la majoria de terrasses dels bars de copes i restaurants de la plaça de la Font repetiran la litúrgia dels últims anys i no obriran. Tot i la mesura excepcional de l’Ajuntament de Tarragona –que aquest any permetrà per primer cop als locals de la ciutat mantenir les terrasses fins a les 4 h. (habitualment l’horari límit ésa les 2h.)– molts empresaris no obriran els seus negocis en l’última nit de l’any. Els propietaris del Capuccino, que també regenten el Fòrum, amenitzaran la nit de Cap d’Any amb la música d’un Dj.Molts locals decideixen tancar el 31 de desembre. «No és una data per incentivar. Prefereixo que puguem obrir més hores durant el cap de setmana», explicava Jaume Ascens, del bar Pòdium. S’afegia a aquesta proposta Oriol Ferré, del Capuccino, un local que ha contractat el servei d’un Dj a l’exterior, a l’espai autoritzat de la seva terrassa. De fet, la proposta de tenir les terrasses obertes fins més tard va ser dels propietaris d’aquest negoci, explica Ferré. «No entenem que no facin campanades des de l’Ajuntament», afegeix aquest empresari, que proposa, que l’horari especial d’aquest Cap d’Any s’ampliï a altres dies festius com Sant Joan. «És una mica trist que no facin res», comentava la Maite, del Pigot.Alguns restauradors s’assabentaven de l’horari especial a través d’aquest mitjà. «Si ho haguéssim sabut abans, potser ens hauríem pogut organitzar. Potser ha faltat informació i promoció», afirmava Marina Polo del Quattros. Tots, però, coincidien ahir en valorar positivament la idea del consistori, que aquest any organitza, per primer cop, una festa de Cap d’Any a la plaça Corsini. Altres locals opten, com cada any, per tancar les persianes, perquè prefereixen passar aquella nit en família. A més, els restauradors expliquen que el primer dia de l’any és un dia fort i acostumen a omplir els seus restaurants per dinar. Des de Can Peret, la Pepi, la propietària, també demana retirar les terrasses més tard els caps de setmana. Per Cap d’Any, assegura, prefereix no obrir. «No ve gent», afirma. «L’Ajuntament sempre fa tard. Haurien d’haver-nos informat abans», observa aquesta empresària, que recorda un parell de festes de Cap d’Any a la plaça organitzades pels mateixos bars.El nou rellotge carilló de la plaça Corsini acomiadarà el 2018 i tocarà les campanades que donaran la benvinguda el 2019 amb els elements del seguici popular. La plaça acollirà una festa fins les dues de la matinada. També es projectarà un mapping al mercat. Tres locals han demanat permís per instal·lar barres i vendre copes.Altres negocis, en canvi, es queixen que, de nit, només podran instal·lar les terrasses de dues a quatre de la matinada. El consistori ha donat instruccions perquè els locals dels voltants de Corsini retirin les terrasses de dos quarts d’onze de la nit fins a les dues del matí de l’1 de gener, per deixar lliure la plaça. La Rosa, que regenta un dels restaurants ubicats davant del Mercat Central, explicava que no li «compensa» obrir les terrasses de dues a quatre del matí. «Haurien d’haver allargat les hores de música», opina.