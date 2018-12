El projecte 'No importa d'on venim' estarà present al Parc de Nadal

La Creu Roja i la Fundació Barça promouen valors humanitaris a Tarragona a través del projecte 'No importa d'on venim', dirigit a nens d'entre 4 i 8 anys d'edat i les seves famílies, segons informa l'ONG.La Creu Roja a Catalunya, a través del Departament de cooperació internacional i Drets Humans, i la Fundació Barça portaran al Parc de Nadal de Tarragona aquest projecte, que consisteix en tallers d'educació sobre els valors humanitaris del respecte, compromís, esforç, treball en equip, humilitat o la solidaritat.L'element central del projecte és un espectacle de titelles en el qual s'aborda la crisi de persones refugiades, amb un llenguatge i to adaptat als nens.L'espectacle acompanya d'altres activitats complementàries de reflexió i sensibilització, amb materials especialment dissenyats per a l'ocasió, i es representarà el dissabte 29 de desembre (17.00 hores) i el dia 30 de desembre (11:00 hores).