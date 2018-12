L'Ajuntament enllesteix la barana de la Baixada de Misericòrdia

Un camió desfrenat la va trencar parcialment el setembre del 2017

Els treballs per reconstruir la barana de la Baixada de Misericòrdia, que un camió desfrenat va trencar parcialment el setembre del 2017, finalitzen avui, dilluns, segons ha informat l’Ajuntament a aquesta redacció. Un ampli sector de la barana va ser destrossat per l’impacte del camió i l’Ajuntament va procedir a aplicar una solució d’emergència i provisional. Des de diversos sectors socials es va reclamar la reposició de la barana original, però no va ser fins al passat mes de novembre que es van iniciar les obres definitives.El divendres de la setmana passada gairebé es van concloure les obres previstes en el projecte de reposició. La barana està situada en un dels principals recorreguts turístics de Tarragona i, per aquest fet, diverses entitats van qüestionar la tardança en la reposició d’aquest element urbà. Les característiques de la barana han determinat el retard, segons l’Ajuntament.