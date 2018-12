Els venedors confien que el Mercat de Torreforta canviï la dinàmica i es revitalitzi

El Gremi de Pastissers obrirà un taller formatiu i Tarragona Impulsa prepararà als joves que valorin l’opció d’obrir una parada de venda

La decisió d’Espimsa de rebaixar el període de concessió de les parades del Mercat de Torreforta, l’habilitació d’un taller del Gremi de Pastissers i l’assessorament que Tarragona Impulsa oferirà a joves que es vulguin fer càrrec de les parades actualment tancades són nous al·licients per revitalitzar l’establiment. La presidenta de l’Associació de Venedors, Marisol Bonet, ha manifestat a aquesta redacció que «Espimsa està en la línia de fer allò que els demanaven perquè s’obrin les parades». «Volem que la gent torni al Mercat de Torreforta, sabem que el procés serà lent però, si no es fa res, els que hi treballem ens acabarem desesperant», va dir. Tot i això, Bonet va comentar que «estem il·lusionats i ara esperem que el que se’ns ha dit es porti a la realitat, que es porti a la pràctica». De fet, el passat divendres es van iniciar els treballs d’adequació del local que el Gremi de Pastissers destinarà a taller de formació, mesura que es va adoptar en el darrer consell d’administració d’Espimsa.Fa menys de dos mesos va obrir un lloc de venda de peix. «Només amb l’arribada d’aquesta parada ja veiem més alegria al mercat», va comentar Bonet, qui va dir que «ara convindria que vingués un forn, una fruiteria i una verduleria més gent s’animarà a venir a comprar al nostre mercat».La presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) i clienta del Mercat de Torreforta, Cristina Berrio, va remarcar que «ja hi ha gent que s’ha apuntat per mirar de fer-se amb una parada» i va destacar el fet que «Tarragona Impulsa doni suport a joves interessats en agafar una concessió». Recentment, la FAVT va mantenir una reunió amb l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros i «aquest ens va dir que s’estava posant fil a l’agulla i que hi ha prevista una inversió». «El mercat és un punt neuràlgic» dels barris de Ponent, va subratllar Berrio.El pla d’acció dissenyat per Espimsa contempla, com a mesura prioritària, la rebaixa del període de concessió de les parades, que passa dels 50 anys a períodes d’entre cinc i deu anys, com reivindicava l’associació. Per altra banda, Espimsa ha anunciat actuacions com l’arranjament de la plaça i pintar un mural a les parets exteriors del mercat per part de l’Escola d’Arts i Oficis.