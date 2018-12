El pla funcional de la Ciutat de la Cultura es presenta a inicis de gener

La Tabacalera acollirà la seu del Museu Nacional Arqueològic, l’ICAC i la biblioteca municipal, entre altres entitats

Més de deu anys tancada

Vidre a la porta romana

L’Ajuntament de Tarragona donarà a conèixer les línies bàsiques del pla funcional de la Ciutat de la Cultura, que afecta el conjunt de l’antiga Tabacalera, en les pròximes setmanes. A inicis del mes de gener «presentarem el full de ruta», ha informat a aquesta redacció l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, qui ha comentat que en els pressupostos per al 2019 –aprovats en el plenari municipal del passat divendres– «hi ha una partida simbòlica d’un milió d’euros, però que significa que comencem el camí per convertir en realitat la Ciutat de la Cultura».La Tabacalera acollirà, en un futur i quan s’hagi executat el projecte, la seu central del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), que ocuparà bona part de la superfície i, també, la seu de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la de la biblioteca municipal, entre les d’altres entitats. Ballesteros ha anunciat que «hem ofert a la Reial Societat Arqueològica Tarraconense un espai perquè posi la seva seu o la biblioteca, o totes dues coses si així ho creu oportú».El pla funcional preveu la incorporació de la Necròpolis al conjunt de la Tabacalera. Ballesteros defensa que «ha de quedar clarament vinculada» a les futures instal·lacions del MNAT. A més, l’alcalde ha dit que «volem que, d’una vegada, es faci la reforma del museu i estem al damunt de l’Estat i la Generalitat perquè ho facin».El juliol del 2005 l’Ajuntament va comprar el complex d’edificis de la Tabacalera a la multinacional Altadis. La fàbrica va mantenir l’activitat fins al 2007, any en què es va abaixar la persiana de manera definitiva. Des de llavors, l’edifici principal de l’antiga fàbrica roman buit i en un avançat estat de deteriorament, per la qual cosa s’hauran de reformar tant les instal·lacions interiors com les façanes. Des del primer moment, fins i tots molt abans de la compra de la Tabacalera, es va parlar de destinar el complex al món de la cultura, dominat per la presència del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que guanyaria en espai en relació al que disposa en l’actualitat.En l’àmbit del patrimoni històric, Ballesteros ha avançat que es treballa en el projecte de col·locar un vidre a la porta romana de l’Antiga Audiència, amb la qual cosa, des del carrer Dels Ferrers es podrà veure l’interior d’un sector de l’edifici que va constituir una de les quatre cantonades del gran recinte del Fòrum de la Província i un espai poc conegut.L’Ajuntament també vol rehabilitar un sector de Ca l’Agapito, a la plaça del Pallol, on es preveu l’habilitació d’un centre de recepció de turistes. Ballesteros ha comentat que, amb aquest objectiu, s’ha presentat el projecte davant el Ministeri de Cultura per tenir accés a una subvenció amb càrrec a l’1,5 per cent cultural.