Un meteorit travessa el cel de Lleida i Tarragona en direcció sud-est

El bòlid va passar per Pamplona on van percebre una explosió

Actualitzada 23/12/2018 a les 14:22

Un bòlid o meteorit, d'intens color verd, ha travessat aquesta nit la Península en direcció sud-est, des d'Astúries fins a Tarragona, passant per Lleida, ha informat a EFE el Planetari de Pamplona.Cap a les 22,15 hores d'ahir, el bòlid va poder veure's des de diferents punts d'Astúries, Biscaia, Àlaba, Navarra, Saragossa, Lleida i Tarragona, segons la informació aportada per la Xarxa d'Investigació sobre Bòlids i Meteorits al Planetari de Pamplona.El fenomen va poder veure's amb claredat a la comarca de Pamplona, on, a més, moltes persones van percebre una explosió i un increment sobtat de la brillantor del bòlid, cosa que podria indicar que una part del meteorit es va esqueixar i va caure a terra.Per aquest motiu, ha comentat a EFE el director del Planetari de Pamplona, Javier Armentia, algunes persones s'han organitzat per buscar fragments del bòlid a la Zona Mitjana de Navarra.En aquest sentit, Armentia ha assenyalat que, encara que moltes vegades sembli que el bòlid passa molt a prop de terra, en realitat travessa el cel a una altura de 70 a 100 quilòmetres, a una velocitat de 20 quilòmetres per segon o més.Armentia ha explicat que un bòlid és un fragment sòlid, que va d'uns pocs centímetres a diversos metres de diàmetre, que entra a l'atmosfera a gran velocitat i es crema per la fricció amb l'aire, cosa que genera una espurna i una traça que es veu des de la superfície de la Terra.El director del Planetari ha apuntat que no és estrany l'albirament de meteorits, i ha recordat que cada dia cau a la Terra mitja tona de material d'aquest tipus.Encara que és difícil trobar fragments, Armentia ha subratllat la importància que té per als científics estudiar les restes de meteorits en tractar-se de material procedent de l'espai.