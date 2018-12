Torra i Forcadell agraeixen el «civisme» del 21-D i insisteixen que la «no violència» és «l'únic camí»

El president de la Generalitat visita a l'expresidenta del Parlament a la presó de Mas d'Enric i se suma a l'acte de ' Cap dona en l'oblit'

Actualitzada 23/12/2018 a les 16:53

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas apunta que el judici dels presos es podria celebrar la segona setmana de gener

Centenars de persones reclamen la «llibertat» dels presos i «unitat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquest diumenge l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al centre penitenciari de Mas d'Enric a El Catllar. A la seva sortida, Torra ha participat en l'acte 'Cap dona en l'oblit', organitzat per diversos partits i entitats independentistes, on ha llegit una carta de l'expresidenta. Tant Torra com Forcadell han expressat el seu agraïment pel «civisme» del 21-D i han insistit que «l'únic camí» és el de la «no violència». A la vegada, el president ha afirmat que Carme Forcadell està «forta» i «valenta» per encarar un judici que ha qualificat de «farsa».El president de la Generalitat, Quim Torra, ha arribat a la presó de Mas d'Enric a tres quarts d'onze del matí i ha entrat per l'accés privat dels funcionaris de presons. La visita a l'expresidenta Forcadell s'ha allargat aproximadament una hora i mitja. Un cop ha sortit del centre, el president s'ha dirigit a l'escenari, ubicat a l'entrada principal, i s'ha adreçat als centenars de persones que s'hi aplegaven per denunciar els nou mesos «d'injustícia» dels empresonaments i exilis de les polítiques sobiranistes.De fet, Torra ha llegit una carta de l'expresidenta en què mostra el seu convenciment que «al final ens trobarem tots junts amb llibertat» i en les que agraeix «el civisme» del 21-D. «Un cop més heu demostrat al món que sou un poble pacífic, cívic i amant de la pau», ha afirmat Forcadell en la missiva. A la vegada, ha demanat que no s'abandoni «mai la bandera de la pau, del diàleg i de la no violència».Unes paraules que el president català ha fet seves en declaracions posteriors als mitjans de comunicació. Així mateix, ha sentenciat que «ens enfrontem a l'intolerable i l'any que ve amics meus serà l'any de la llibertat». Torra ha agraït també l'esforç de l'expresidenta i l'ha qualificat de ser una dona «forta, valenta i decidia». A més, ha assegurat que sempre que la visita surt amb «més força» i «energia». A banda, el president ha reiterat que Forcadell no es defensarà en el judici sinó que «acusarà l'Estat Espanyol de tot el que ha suposat aquesta causa judicial» que diu que «no deixa de ser una farsa».Segons l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alfonso-Cuevillas, els presos podrien ser trasllats a presons madrilenyes de «forma imminent», una vegada s'iniciï el judici, el qual preveu que començarà la segona quinzena de gener. Cuevillas, que ha intervingut en l'acte independentista, ha afegit que l'apropament entre l'executiu espanyol i català aquesta setmana no influirà en el procés judicial.«Una vegada la maquinària judicial es posa en marxa, funciona de forma independent i, per tant, el Tribunal Suprem, tant els magistrats com la fiscalia, ja porten la seva pròpia dinàmica», ha dit. I és que ha constatat que no creu que «els hi afecti l'actitud que tingui el govern de Pedro Sánchez» i més quan considera que «sembla que no tenen gaire sintonia».Des de les deu del matí desenes de persones han participat de les activitats organitzades sota el lema 'Cap dona en l'oblit. Us volem a casa, lliures ara'. Entre elles, la caminada per l'entorn de la presó de Mas d'Enric, el cant de nadales o la trobada per teixir per la llibertat. De fet, els manifestants han engalonat l'entrada del centre penitenciari amb una bufada llarguíssima i han tenyit l'espai de groc.A l'acte hi ha intervingut la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, i representants de la CUP, ERC, Demòcrates i Junts per Catalunya. Durant la jornada s'han cridat consignes a favor de l'alliberament dels presos, de la independència i de la unitat.