Jarabe de Palo s'acomiada dels escenaris amb un emotiu concert a Tarragona

Pau Donés insisteix que el seu no és un adéu definitiu: «Parem un temps i punt; no ens retirem»

Actualitzada 23/12/2018 a les 10:41

Jarabe de Palo s’ha acomiadat dels escenaris aquest dissabte a la nit amb un concert a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. El grup ha repassat les principals cançons dels seus vint anys de trajectòria davant d'unes 3.500 persones que han completat l’aforament del recinte. El líder de la banda, Pau Donés, ha insistit que aquest no és un adéu definitiu, sinó un fins aviat. «Parem un temps i punt; no ens retirem», ha exclamat el cantant, que fa uns mesos va anunciar que l’1 de gener penjarà la guitarra. El públic ha vibrat de valent durant tot el concert i no ha parat de cantar i ballar les cançons més reconegudes del grup com La Flaca, Depende, Grita, Agua o Bonito.En una entrevista recent amb l’ACN, Pau Donés admetia que necessita «desaparèixer» del que considera un «excés de popularitat», i dedicar així més temps «a ell mateix». «Ha arribat el moment d'estar pendent de la meva vida quotidiana, que fa 20 anys que no en tinc», assegurava.La gira de celebració dels 20 anys de trajectòria de Jarabe de Palo els ha portat a fer més d'una vintena de concerts. L'últim ha estat el d’aquest dissabte a la nit a la Tàrraco Arena Plaça, al qual han assistit fans del grup d’arreu.De fet, aquest comiat temporal ja va arrencar d’alguna manera el 5 d'octubre passat amb la publicació d’un disc i d’un llibre. D'una banda, 'Jarabe filarmónico', una selecció de les millors cançons del grup acompanyades de l'Orquestra Filarmònica de Costa Rica i, de l’altra, el llibre '100 letras', un recull d'un centenar de lletres de les seves cançons.