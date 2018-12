VOX inaugura a Tarragona la primera seu de Catalunya

El partit comença a posicionar-se arreu de l’Estat després del seu èxit a les eleccions andaluses

Actualitzada 22/12/2018 a les 19:27

El partit ultradretà VOX ha inaugurat aquesta tarda la seva seu de Tarragona, la primera de tot Catalunya. A l’acte han assistit la presidenta provincial, Isabel Lázaro, i la vicesecretaria nacional de mobilització, Alícia Rubio. Durant el discurs de la inauguració totes dues han mencionat els resultats de les eleccions d’Andalusia «molt per sobre de les nostres expectatives, que ja eren bones».La vicesecretària nacional de mobilització, Alícia Rubio, ha parlat de l’Espanya de fa 200 anys, quan va tenir lloc la Guerra del Francès comparant aquesta situació històrica amb l’actual però «sense tantes crueltats ni morts, esperem», ha afegit Rubio. «Els que fa 200 anys lluitaven per Espanya, són els que ara també ho fan traient llaços», argumenta la vicesecretària i afegeix que «estem canviant la història».Alicia Rubio ha intentat engrescar a la cinquantena de persones que han volgut assistir a la inauguració amb paraules cap a ells i en contra dels independentistes. «Aquí hi ha patriotes que desitgen formar part d’Espanya», i segueix, «si les eleccions autonòmiques les guanyaven els independentistes és perquè els partits constitucionalistes ho donaven per perdut i us deixaven de banda», justifica Rubio. La vicesecretària nacional de mobilització de VOX ha finalitzat el discurs amb dos somnis: «que els nostres nets ens vegin i pensin que vam ser un sol home d’honor» i «que Puigdemont des de la presó digui que tot va començar amb el maleït referèndum, amb el maleït VOX i amb la maleïda querella», ha exclamat triomfant Alicia Rubio.Per si hi havia alguna manifestació en contra de VOX, els Mossos han activat un ampli dispositiu de seguretat per evitar qualsevol enfrontament, tot i que al final tot ha transcorregut en la seva normalitat perquè només hi ha hagut persones afines al partit ultradretà. Aquesta seu de Tarragona, la primera de Catalunya, es troba al Bulevard Bus, al carrer Higini Anglès.