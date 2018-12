Sant Pere i Sant Pau rep un cinquè premi

El número premiat és el 29.031 i també ha tocat a Reus, Riudecols i les Borges del Camp

Actualitzada 22/12/2018 a les 10:36

Els cinquens premis no s'estan fent esperar i ja n'han aparegut quatre dels vuit que hi ha en total. Tarragona ha estat afortunada en aquesta ocasió, en concret, el barri de Sant Pere i Sant Pau, un dels llocs on ha caigut el cinquè premi, corresponent al número 29.031. Fins ara, aquest és el premi més repartit i entre d'altres localitats ha tocat a Reus, Riudecols i les Borges del Camp.L'establiment està ubicat al bloc Sant Joan, a Sant Pere i Sant Pau, és l'administració 19 «La Fortuna» i ha venut un total de 160 dècims, un total de 960.000€ en premis, dels quals només dos s'han quedat al barri tarragoní, els 158 restants els van vendre tots a la Llibreria Esther de Segur de Calafell.El premi també s'ha venut al carrer Ample, número 36 de Reus; al carrer de baix número 1, a Riudecols. Recordem que el cinquè premi està valorat en 60.000€, 300€ per euro jugat.