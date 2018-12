La llibretera que ha repartit 948.000 euros a Segur: «No sé si m'agafarà un infart o què»

Un dels cinquens premis deixa un total de 978.000 euros al territori, en dècims venuts a Sant Pere i Sant Pau (Tarragona), Riudecols i Reus

«No sé si m'agafarà un infart o què, estic tremolant però molt contenta», explica a Diari Més la llibrera de Segur de Calafell, Esther Vivancos, que ha repartit entre els veïns del poble fins a 948.000 euros en 158 dècims del número 29031, premiat cada un amb 6.000 euros, 300 euros per cada euro jugat. La pluja de milions en aquest municipi del Baix Penedès ha arribat mitjançant l'administració de Loteries de l'Estat número 19 de Tarragona, situada a la plaça de Catalunya del barri de Sant Pere i Sant Pau, qui envia a l'establiment de Vivancos, any rere any, el mateix número.En total, la casa de loteries tarragonina ha repartit 960.000 euros a través de 160 dècims. És a dir, únicament dos dècims, 12.000 euros, s'han quedat a Sant Pere i Sant Pau. «Els hi ha tocat a dues persones del barri que estan abonades a aquest número. Són d'aquell tipus de clients que segurament no se n'adonaran fins que vinguin a comprovar-ho. Ja veuràs la sorpresa que s'emportaran quan els hi digue'm!», ha exclamat feliç el gerent de l'administració número 19, Manel Viladric, qui tan bon punt ha reconegut com a seu el número 29031 ha trucat a la botiga de Segur de Calafell per comunicar-los la bona nova. «Quan m'ha trucat ja havia vingut un dels clients habituals que tenia un dels dècims. Em deia que ens havia tocat, jo li deia que no podia ser!», apunta encara emocionada Esther Vivancos, qui assegura que els milers d'euros que ha repartit ajudaran a algunes persones en una situació econòmica complicada «i que van fer l'esforç per gastar-se 20 euros en un dècim», diu emotiva.L'anunci per publicitar el sorteig extraordinari de la loteria de Nadal d'aquest 2018 remarcava, en el seu relat, que «el major premi és compartir-ho» i això és exactament el que la propietària de la llibreria del passeig marítim de Segur de Calafell havia fet dies enrere. «En un principi m'havia quedat dos dècims per a mi (ara premiats amb 12.000 euros en total), però un finalment li vaig vendre a una senyora molt maca i molt humil perquè no volia que es quedés sense», relata a aquest diari. «Només en tinc un però estic molt contenta per la senyora perquè és una dona molt humil», remarca la llibretera.El número 29031 també ha dut la fortuna a dos clients del bar Can Sota de Riudecols (Baix Camp) que ha venut dos dècims mitjançant terminal informàtic. Un total de 12.000 euros que la propietària del bar i, alhora delegació de Loterías, no ha pogut confirmar si s'havien quedat al poble o havien estat adquirits per algun visitant. «No ho sabem, passa molta gent per aquí», ha confirmat la responsable, Olga Cabré. Una situació idèntica a la viscuda en el quiosc i llibreria Rosa, de Reus ciutat, on la sort ha repartit 6.000 euros d'un únic dècim jugat mitjançant terminal informàtic. La propietària, Rosa Maria Bordes i el seu marit Joan Maria Cartanyà, han celebrat la notícia, tot i que sense saber qui ha estat l'afortunat o afortunada.El cinquè premi de la Loteria Nacional que ha repartit parcialment l'administració 19 del barri de Sant Pere i Sant Pau, no ha estat una sorpresa, almenys per a la seva propietària, Montserrat Calvet, qui ha assegurat que durant la tarda d'aquest divendres ja va tenir un pressentiment: «Ho pressentíem ahir, jo particularment estava molt nerviosa. Ho vaig comentar amb els companys perquè no és gaire habitual en mi de cara al sorteig de Nadal. Avui, deu minuts abans de sortir el premi del nostre número ho he tornat a notar, no era normal», ha apuntat divertida a alguns veïns del barri, clients habituals, que s'han acostat al local encuriosits pel rebombori. «Penso que la fortuna em parla», ha comunicat rient.L'administradora ha assegurat finalment, que avui portava posada la mateixa jaqueta rosa que duia el 22 de desembre de 2010, quan un altre cinquè premi va sortir de la seva administració. Una peça de roba que de ben segur, esdevindrà talismà per la lotera tarragonina.