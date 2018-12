El 'Gordo' de Loteria de Nadal toca per primera vegada a Tarragona

Les localitats afortunades han estat Altafulla i Camarles

Actualitzada 22/12/2018 a les 15:16

La Loteria de Nadal del 2018 ha portat bona sort a la demarcació de Tarragona on, per primera vegada en tota la història, ha tocat una petita part del primer premi. A més, el Camp de Tarragona també ha estat agraciat amb un tercer, un quart i dos cinquens premis.S’ha fet esperar però a les 12.35 hores s’ha cantat el primer premi de la Loteria de Nadal, el 03.347 que ha estat dels més repartits dels darrers anys. Tarragona ha estat esquitxada lleugerament per la sort i tant Altafulla com Camarles han venut un dècim del primer premi de la loteria, en total, 400.000€ cada localitat. Aquest premi està valorat en 4 milions d’euros, 20.000€ per euro jugat. En els més de 200 anys d’història de la Loteria de Nadal encara no havia tocat mai en cap establiment de la demarcació.El ‘Gordo’ també s’ha repartit a altres indrets com Barcelona, Sabadell, Girona, Lleida, Cuenca, Osca, Biscaia, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Zamora, A Corunya, Granada, Murcia, Málaga, València, Saragossa, Alacant, Las Palmas, Sevilla, Avila, Astúries, Còrdova, Albacete, Almeria, Badajoz, Balears, Guipúscoa, Ourense, Pontevedra, Salamanca, Sòria, Burgos, Caceres, Cantàbria, Ciudad Real, Huelva, Jaén, La Rioja, León, Lugo, Navarra, Terol, Toledo, Valladolid i Zamora.El número 21.015 ha estat agraciat amb el segon premi del sorteig. Aquest ha passat de llarg Tarragona i s’ha repartit a Barcelona, Albacete i Alacant. Aquest atorga 1.250.000€, 6.250€ per euro jugat.Aquest ha estat l’últim premi en sortir al sorteig de Nadal de l’edició d’enguany, i també part d’ell també ha tocat a la demarcació de Tarragona. El número premiat ha estat el 04.211, xifrat en 500.000€, 2.500€ per euro jugat. Tal com ha succeït amb el primer premi, aquest ha caigut a Camarles, al mateix establiment, on ha venut un dècim. Aquest també ha tocat a Barcelona, Girona, Saragossa, Zamora, Biscaia, Valladolid, València, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Sòria, Sevilla, Segòvia, Salamanca, Pontevedra, Ourense, Navarra, Múrcia, Málaga, Madrid, Lugo, León, Las Palmas, La Rioja, Jaén, Osca, Guipúscoa, Granada, A Corunya, Còrdova, Castelló, Cantàbria, Cadis, Burgos, Badajoz, Astúries, Almeria, Alacant, Albacete, Tudela, Guadalajara i les Balears.El primer quart premi en sortir ha estat el 42.206, valorat en 200.000€, 1.000€ per euro jugat, i s’ha repartit íntegrament a Llodio, Alava. El segon ha estat el 67.774 que ha deixat una mica de diners a Tarragona, concretament, a Cambrils, a l’establiment de l’avinguda de la Independència.El premi també s’ha repartit a Barcelona, Girona, Lleida, València, Balears, Biscaia, Santa Cruz de Tenerife, A Corunya, León, Madrid, Alacant, Almeria, Astúries, Caceres, Cantàbria, Castelló, Ceuta, Ciudad Real, Granada, Guadalajara, Guipúscoa, Osca, Las Palmas, Lugo, Málaga, Toledo, Valladolid i Saragossa.El primer número agraciat no ha tardat en sortir, només havien passat dos minuts de sorteig i el 47.865 era un dels cinquens premis de la Loteria de Nadal, xifrat en 60.000€, 300€ per euro jugat. El següent en sortir ha estat el 07.568, que també ha passat de llarg Tarragona i ha anat seguit pel 68.402. El següent en sortir, el 29.031 ha estat el primer de tot el sorteig en deixar diners a la demarcació. L’establiment de Sant Pere i Sant Pau, ‘La Fortuna’ ha venut 160 dècims d’aquest cinquè premi, dels quals només dos s’han quedat al barri, ja que 20 van vendre’ls a la Caseta Dolça de Tarragona (10) i Reus (10) i els 138 restants van anar a parar a una llibreria de Segur de Calafell.Un altre dels números que ha premiat Tarragona ha estat el 02.308 que s’han venut a Vila-seca i el Vendrell. El 63.025, el 20.202, el 18.596 són la resta de números premiats amb el cinquè premi.