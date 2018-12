El 'Gordo' cau per primera vegada a la província en 206 anys, deixant 800.000 euros

L'estanc d'Altafulla i un establiment de Camarles van vendre dos dècims del primer premi de la Lotería Nacional

«Tant pot ser un camioner de pas com algú del poble»

«I mira que jo no me'n fiava de les màquines per la loteria»

«1r premi venut aquí». Històric. Mai un cartell així havia penjat d'un aparador d'una administració de la província de Tarragona un 22 de desembre, en acabar de cantar els nens de San Ildefonso. Per primer cop en 206 anys d'història, el Gordo del sorteig de Nadal de la Lotería Nacional, tot i que tímidament, no ha passat de llarg de la província. Són un total de 800.000 euros repartits en dos dècims venuts per terminal informàtic a l'administració mixta d'Altafulla, situada al carrer de l'Hostal, 2 a l'establiment de Camarles (Baix Ebre) del carrer Trenta, 6. El delegat de Loterías y Apuestas del Estado a la demarcació, José Luís de Gorgolas, qui ha acudit minuts després de la una del migdia a felicitar a la propietària del comerç altafullenc, es mostrava visiblement feliç davant aquesta gesta de l'atzar. «El primer cop en la història», ha remarcat a aquest diari. «Es tracta, a més, del Gordo més repartit a nivell geogràfic de la seva història», ha concretat.La responsable de l'administració de loteria i alhora estanc d'Altafulla, Maite Güell, no acabava de donar crèdit a la situació. A la poca estona d'assabentar-se'n, es veia rodejada de veïns curiosos i mitjans de comunicació. Ella, poc, o més ben dit res, s'havia parat a pensar que això pogués passar en alguna ocasió. «Quan m'ho han dit em tremolaven les cames. T'ho juro que això que diuen que et poses nerviosa quan et toca és veritat», ha explicat rient.Güell i el seu fill Gabriel Pijuan, qui també despatxa a l'establiment, han assegurat desconèixer per complet la identitat de la persona que s'embutxacarà 400.000 euros (menys impostos). «No tenim ni idea de qui té el dècim. Pot ser des d'un camioner que estigués de pas per Altafulla com algú del poble», ha exposat Pijuan. «Potser no l'arribem a veure mai al veritable vencedor però, des d'aquí, jo li faig una crida perquè vingui a veure'ns», ha demanat l'administradora. Mare i fill han acabat posant-se la samarreta que Loterías y Apuestas reserva per als loters responsables d'haver venut els premis més rellevants. «Mai havíem donat cap premi del sorteig de Nadal, però l'any 2007 vam repartir 3 milions d'euros de la Bonoloto», ha puntualitzat la mestressa.Entre el veïnat altafullenc que se n'ha anat assabentant de la bona nova es replicaven els semblants d'alegria, i sobretot, de sorpresa per la visita inesperada del Gordo, si bé, alguns com la Carme Torres, clienta habitual de l'establiment de loteries i tabac, amb molt d'humor, aprofitaven per maleir el seu prejudici sobre la loteria de terminal informàtic. «Jo no hi crec en les màquines i mira...», li deia rient a Güell, tot felicitant-la. «Fa deu anys que venem dècims per terminal i és cert que la gent no se'n refia gaire, veiem que a alguns els hi costa», ha reconegut la propietària.Qui sap si l'estanc d'Altafulla acabarà esdevenint una mena de punt de pelegrinatge al més pur estil la Bruixa d'Or, «tant de bo», riu Güell, el que sí que és segur és que la província de Tarragona surt definitivament de llistat de les tres demarcacions i una ciutat autònoma que tenien el dubtós honor de no haver estat agraciades, en més de dos segles d'aquest sorteig, amb el Gordo.