Un noi agredeix la seva exparella de 23 anys, a la Part Baixa de Tarragona

La Guàrdia Urbana ha identificat l'home i ha iniciat un dispositiu per localitzar-lo

Actualitzada 21/12/2018 a les 12:44

La Guàrdia Urbana de Tarragona s'ha desplaçat a la Part Baixa de la ciutat, el matí d'aquest divendres, per un presumpte cas de violència de gènere. Un jove de 26 anys hauria agredit la seva exparella de 23 i després ha marxat del lloc, motiu pel qual el cos policial municipal ha posat en marxa un dispositiu per localitzar-lo i detenir-lo.Els fets s'han produït poc abans de les 10 del matí, quan una veïna d'aquesta zona de Tarragona ha alertat a la Guàrdia Urbana que una noia estava patint una situació de violència de gènere. Es tracta d'una jove de 23 anys que hauria estat agredida per la seva parella de 26 i que ha estat traslladada a l'Hospital Joan XXIII.Davant d'aquesta situació, els agents han iniciat una recerca per trobar el presumpte agressor, que ja ha estat identificat, per localitzar-lo i detenir-lo.