Prop d'un centenar de persones es concentren a Corsini sota el lema 'Tombem el règim'

Protesta per defensar l'autodeterminació i els drets polítics i socials tot coincidint amb el Consell de Ministres d'aquest divendres a Barcelona

Actualitzada 21/12/2018 a les 09:35

Prop d'un centenar de persones s'han concentrat des de les 8 del matí a la plaça Corsini de Tarragona sota el lema 'Tombem el règim'. La protesta respon a la convocatòria feta per defensar els drets socials i polítics, l'autodeterminació i rebutjar la repressió contra Catalunya, coincidint amb el Consell de Ministres que se celebra avui a Barcelona.Els manifestants s'han concentrat a primera hora del matí en aquest indret, alguns amb estelades i amb pancartes en què es pot llegir el lema de la concentració, 'Tombem el règim'. Els assistents a aquesta convocatòria han iniciat una marxa pel centre de la ciutat. Durant el seu recorregut s'han aturat davant de la seu de Vox a Tarragona, sense cap incident remarcable.Tot seguit s'han dirigit a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, on han cridat consignes en favor a l'autodeterminació i en suport als polítics independentistes empresonats, com «llibertat presos polítics», «independència» o «els carrers seran sempre nostres». També s'han sentit crits contra els cossos policials com «fora les forces d'ocupació» o «els mossos també són forces d'ocupació».La següent parada del recorregut d'aquest grup de manifestants ha estat davant de la comissaria de la Policia Nacional. En aquest indret, els participants han tornat cantar frases contra els cossos de seguretat.