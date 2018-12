Perilla l'actuació d'Amaia Romero al Festival d'Estiu de Tarragona

L’Ajuntament, que va anunciar ahir la notícia, diu ara que el concert de la guanyadora d’OT 2017 no està confirmat

Actualitzada 21/12/2018 a les 15:54

L’actuació d’Amaia Romero al Festival d’Estiu de Tarragona, que se celebrarà el proper 2019 al Camp de Mart, no està confirmada. Així ho ha informat avui l’Ajuntament de Tarragona, qui ahir dijous va anunciar els artistes que actuaran entre juliol i setembre a la ciutat en el marc d’aquest esdeveniment. Aquest divendres ha fet un aclariment i ha afirmat que l’actuació de la guanyadora d’OT 2017 no està confirmada, ja que la gira està pendent de tancar-se.Els artistes que sí que seran al festival són Rosario, Vanessa Martin, Manolo García, Beret i els Catarres, entre d’altres. El consistori també està treballant en la incorporació d’un intèrpret o grup internacional com a cap de cartell.