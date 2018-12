L'incendi en un motor d'una grua del Port mobilitza quatre dotacions de Bombers

El foc s'ha produït al moll de Castella

S'ha produït un incendi, durant una operativa, al Moll de Castella del Port de Tarragona.

Hem activat el Pla d'Autoprotecció del Port de Tarragona (PAU) a nivell 1.

El motor d'una grua del Port de Tarragona ha cremat aquesta tarda cap a les 18.13 hores. Aquesta es troba situada al moll de Castella i el foc ha mobilitzat quatre dotacions de Bombers de la Generalitat. El cos ha donat per extingit l'incendi a les 19.30 hores i no hi ha hagut cap persona ferida.Alguns testimonis han explicat ha Diari Més que haurien sentit com una explosió cap a la zona del Port de Tarragona. La grua ha quedat completament afectada i els tècnics que s'han traslladat fins la zona han determinat que aquesta no suposa cap mena de risc, tot i que la zona quedarà delimitada. Com a conseqüència, el Port de Tarragona ha activat el Pla d'Autoprotecció (PAU) a nivell 1.