L'aparcament de Battestini serà un nou carrer amb zona blava a partir del gener

Es crearan un centenar de places de zona blava a l’espera que l’espai aculli la nova estació d’autobusos municipals

Actualitzada 21/12/2018 a les 13:07

L’aparcament situat a Doctor Battestini es convertirà en una via oberta al trànsit i amb zona blava per estacionar els vehicles a partir del proper 2 de gener. A principis d’any el pàrquing municipal cessarà la seva activitat i s’incorporarà al viari municipal, en sentit únic de circulació, amb entrada pel carrer de Pere Martell i sortida pel vial de servei de l'avinguda Roma.

Les prop de 150 places amb que fins ara constava l'aparcament es reconvertiran en zona d'estacionament regulat de curta durada -zona blava-, amb l'objectiu de promoure una major rotació d'aparcaments. Aquesta actuació es fa a l’espera que l’espai aculli la nova estació central d’autobusos municipals, tal com ha afirmat el regidor de Mobilitat, Josep Acero: «Hem optat per adaptar-nos progressivament a aquesta decisió i ampliar el nombre de places d'aparcament en rotació fins que comencin els treballs d'adequació de l'estació».Per altra banda, Acero també ha explicat que la maquinària de l’aparcament Battestini es traslladarà a l’aparcament de l’avinguda Catalunya, ja que «havia quedat obsoleta» i «així podrem restablir el servei amb normalitat». Els 14 abonats que tenia l'aparcament Battestini han estat recol·locats als aparcaments municipals Imperial Tàrraco i Rambla Companys.La nova ordenació viària i regulació de l'estacionament entrarà en funcionament el dia 2 de gener. No obstant això, aquell mateix dimecres començarà la substitució de la maquinària i la instal·lació dels parquímetres, de manera que es preveu la zona d'estacionament regulat sigui cent per cent efectiva a finals de setmana.