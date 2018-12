Els grups municipals retiren les mocions per debatre el Pressupost

ERC marxarà abans que acabi el ple per protestar pel 21D i la CUP no assistirà a la sessió

Actualitzada 20/12/2018 a les 20:43

Els grups municipals van retirar ahir les set mocions que havien de debatre en el ple d’avui a l’Ajuntament. Els partits van decidir dedicar el plenari als pressupostos de 2019, que, previsiblement, s’aprovaran, gràcies a l’acord entre el govern municipal (PSC i PP) amb Ciutadans. Alguns partits apunten a les protestes del 21-D contra el Consell de Ministres del Govern espanyol per justificar la seva absència al ple o la presència durant només unes hores en la sessió. És el cas de la CUP, que directament no assistirà per participar en les mobilitzacions previstes a Tarragona. Entitats i partits independentistes donen suport a una protesta convocada a les 8 hores a la plaça Corsini. La portaveu cupaire, Laia Estrada, considera que el Consell de Ministres «és un intent de mostrar una normalitat que no existeix, perquè no s’han reconegut els fets de l’1 d’octubre ni s’han alliberat els presos polítics». Segons Estrada, l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros va rebutjar la proposta dels anticapitalistes de convocar un ple monogràfic per debatre els pressupostos.El portaveu d’ERC, Pau Ricomà, explicava ahir a aquest diari, que el seu partit s’aixecarà del ple a dos quarts d’una per assistir a les protestes que s’hagin convocat per avui. «Parlarem de pressupostos. No volem regalar-li a l’alcalde un ple massa plàcid», assegurava Ricomà, qui afirma que ERC se suma a l’«aturada de país de 12.30 a 14.30 h.». Els republicans, amb el PDeCAT i la CUP, havien presentat una moció per donar suport a la vaga de fam dels exconsellers a la presó, que manca de sentit, ja que els polítics van abandonar ahir el dejuni. La portaveu del PSC i del govern municipal, Begoña Floria, explicava ahir que la seva prioritat és Tarragona. «Hem de donar la màxima normalitat possible», assenyalava, sobre les protestes d’avui. «Cadascú és responsable davant les accions de la ciutadania de Tarragona. Els regidors representem a tothom,» afegia Floria. Des de Ciutadans, Rubén Viñuales «respecta» les decisions de la CUP i ERC.«No sóc ningú per valorar-ho», observava. El portaveu de Cs respecta també les manifestacions d’avui, «sempre que siguin respectuoses amb les llibertats de les persones i de manera pacífica». Ciutadans havia proposat una moció per equiparar els salaris dels funcionaris. ERC volia debatre mesures sobre l’ús de patinets elèctrics i el PDeCAT plantejava eliminar el cablejat aeri. Els grups independentistes proposaven rebutjar l’enaltiment del franquisme. Les mocions es debatran al gener.