El govern de Tarragona aprova el pressupost per al 2019 amb l'abstenció de Cs

Els comptes s’enfilen als 157 MEUR, un 1,9% més

Actualitzada 21/12/2018 a les 17:49

El govern municipal de Tarragona, format per PSC i PP, ha aprovat en el plenari d'aquest divendres el pressupost per a l’any 2019 gràcies a l’abstenció de Ciutadans (Cs). La resta de grups polítics no hi ha donat suport. Els comptes s’enfilen als 157 MEUR, un 1,9% més que els anteriors, i preveuen inversions per un import de 22 MEUR. El govern ha destacat que el pressupost dota de més recursos els serveis socials, l'ocupació, els espais públics, l'educació, la cultura i el patrimoni, i l’habitatge social de lloguer.La inversió global per al 2019 és de 22 MEUR, desglossats en dotze milions de préstec, cinc en venda de patrimoni i cinc d'incorporació del romanent del 2018. De fet, el pla d'inversions 2019-2022 preveu 52 MEUR destinats al pla de via pública al centre i de ciutat (9 MEUR), millora de les infraestructures de ciutat i polígons (4 MEUR), condicionament d'aules escolars (2,3 MEUR), adquisició d'habitatge social (4,4 MEUR), millora d'instal·lacions esportives (1,3 MEUR), a les colles castelleres (1 MEUR) i actuacions al clavegueram (1 MEUR). A més, es destinarà un milió d'euros als pressupostos participatius.Els comptes també preveuen una aportació a l'IMSS de 10,78 MEUR. Pel que fa als projectes, es reserva una inversió de 2,5 MEUR per al projecte del Banc d'Espanya i 2 MEUR per al patrimoni històric, entre d'altres. Pel que fa a l'habitatge social, l'Ajuntament vol projectar 45 pisos de lloguer. Pel 2019, preveu una inversió de 2,8 MEUR.Un dels altres capítols destacats en el pressupost és la inversió en nous autobusos municipals. A banda dels tres autobusos articulats que es posaran en marxa el febrer, es preveu una inversió de 2 MEUR per comprar vuit vehicles més. En el període 2019-2022 la inversió serà de 6,5 milions d'euros.