Ballesteros: «M'indigna que IKEA no respongui, he deixat de comprar-hi»

Ballesteros justifica l’acord de govern amb el PP, afirma que mai pactarà amb la CUP ni amb la ultradreta, i diu que no es planteja estar a l’oposició

Actualitzada 20/12/2018 a les 21:29

—Un Consell de Ministres a Barcelona és un signe de normalitat i de deferència cap a Catalunya, i un signe que tenim un govern que no és centralista.—Crec que la data, en aquest cas, és una anècdota.—Diàleg, diàleg, diàleg i política. Política és diàleg, negociació i pacte. I qui cregui que política és dir frases gruixudes, faltar el respecte, tensió i violència, no construirà un estat democràtic, construirà una dictadura.—És possible. La veritat és que no ho sé. Depèn de quin espectre ideològic es presentin. Sincerament, no ho sé. L’ambient electoral està molt canviant. Qui havia de dir el mes d’abril que el mes de juny tindríem un govern socialista, o el que ha passat a Andalusia. La política, en aquest moment, és molt oscil·lant, molt canviant. Cada vegada més la gent valora la credibilitat i l’estabilitat, més que l’aventura, l’extremisme i la barbaritat.—No. Jo sempre he dit que, excepte amb la CUP, estic disposat a obrir la possibilitat de formar govern amb tots aquells que prioritzin Tarragona per damunt de tot i que la ciutat no sigui moneda de canvi. Fa un any, amb Ciutadans ja vam estar parlant de què donessin suport als pressupostos. Al final, ells no ho van veure clar i van dir que no. Enguany, he obert converses amb tots els grups i Ciutadans s’ha ofert a canvi de la incorporació del pla de xoc dels barris i estic content que així sigui.—Vaig tenir una primera experiència, en el primer mandat, amb Esquerra Republicana, que considero va ser molt positiva, i estic molt orgullós. Vam assumir responsabilitats importants en un moment de canvi de govern que no era fàcil. Vam engegar el POUM. Per això m’estranya que ara Esquerra Republicana estigui en contra del POUM. Insisteixo, excepte amb la CUP i, evidentment, VOX, si és que hi fos a l’Ajuntament, puc parlar amb tothom sempre que ens entenguem en temes de Tarragona.—Aquests dies he sentit dir a altres partits que només poden pactar amb aquells que estiguin d’acord amb el procés, amb la independència. Jo estic disposat a pactar amb tothom que posi la ciutat per damunt de tot i no amb aquells que utilitzen la ciutat per un altre propòsit. La ideologia queda per mantenir la teva coherència. Però, si diem que la política és diàleg, negociació i pacte, si tu et quedes en un racó del ring i l’altre es queda en l’altre racó, no farem res. Hem de fer una aproximació.—No, amb majúscules i amb admiració. Tampoc amb la CUP. Sóc de la vella escola, de l’escola de la moderació, del diàleg i del pacte.—Són una anècdota històrica, però un perill per a la convivència. Només treuen profit de la tensió, de la violència i de l’odi. Jo vull concòrdia, convivència i afecte. Les societats no és construeixen a partir de l’agressió, de la violència, del populisme fals i barat.—Em semblen unes declaracions tremendament horroroses. Igual que em vaig queixar quan Pedro Sánchez va fer una crítica semblant. Jo em sento pactant amb un partit que ha volgut compartir un projecte de ciutat. No comparteixo amb ells la política general ni la ideologia.—No sé per què ens estranya. Som partits diferents i, per tant, podem manifestar discrepàncies, sempre que podem demostrar que som capaços de donar estabilitat pressupostària, com es veurà en el ple de demà –per avui–. Som capaços de mantenir un govern que gestioni els pressupostos fins al final. És lícit tenir discrepàncies en aquest i en altres temes. També tenim molt clar, els uns i els altres, que els temes crucials els hem d’assumir i compartir. Si és estratègia electoral, ja ho diran ells. També hauran d’explicar perquè no volen la gratuïtat per a la gent, que li ho diguin a la família jove, amb tres fills, que viu a Torreforta, que l’autobús li costa una fortuna, que no el tindran gratis.—Sí. Encara no he pensat en la llista. No em posaré a treballar en les llistes fins dos mesos abans. Crec en els independents. Jo vaig començar a les llistes municipals socialistes com a independent.­—No. Si pensés que passaré a l’oposició, no m’hauria presentat. Molta gent m’ha demanat que em presenti, dins i a fora de casa meva.—Que comparin. Que comparin com estava el Mercat Central i com està, que comparin com estava el Teatre Tarragona i com està, que comparin com estava l’antic barri de l’Esperança i com està l’Anella Mediterrània. Que siguin objectius. Que facin una fotografia ara i la comparin amb una de fa deu anys. La resposta la tindran ells sols. Hem tingut el període d’inversions de diners públics més important de la història recent de l’Ajuntament, en el pitjor moment econòmic. Hem fet un autèntic miracle, gràcies, segurament, a Santa Tecla i a Sant Magí.—En els pressupostos que aprovem aquest divendres hi ha una partida dedicada a la via pública que és, precisament, per això. Som conscients que Pere Martell, en el tram entre Imperial Tarraco i passada l’Estació d’Autobusos, està molt malament. També altres carrers. És veritat que hem anat asfaltant altres carrers, però és cert que s’han d’arreglar.—De la proximitat amb la gent. Del fet que sóc capaç de seguir passejant per la Rambla i que la gent se m’acosti amablement. Sobretot, d’haver-hi treballat sense pausa per la gent que més ho necessita.—Hi ha tres empreses interessades. Els propietaris, que són els que han de decidir juntament amb l’Ajuntament, estan mantenint converses. Em consta que hi ha dues que estan molt ben posicionades. Per confidencialitat, no puc dir de quines empreses es tracta. Una és de caràcter internacional i l’altre nacional, que paguen el que pagava IKEA, fins i tot amb millors condicions, per facilitar la urbanització. El més important és que el PP-10 està garantit. IKEA era una excusa per fer el pla parcial 10. Com que hi ha ofertes, quan els privats arribin a un acord amb les empreses, l’Ajuntament, amb aquells diners, farà la urbanització. Evidentment, m’hauria agradat que vingués IKEA. Per cert, encara no ens ha contestat formalment, cosa que m’indigna. Jo he deixat de comprar a IKEA.—Perquè no remem mai tots a una. Passava amb l’alcalde Nadal, amb Recasens, amb Banús i molt abans. Hem tingut molts projectes per connectar el Balcó amb la platja del Miracle. Finalment, ens vam posar d’acord el president del Port i jo i vam tirar endavant la passarel·la, un projecte que és històric per la ciutat. Com el mercat. En les passades eleccions municipals van dir que seria la meva tomba, i resulta que avui dia és el centre vital més potent de Tarragona. Per renovar el Mercat de Sant Antoni, de Barcelona, van trigar 11 anys, un més que nosaltres. A més, nosaltres vam haver de fer l’excavació arqueològica. Dos milions d’euros en excavacions. A més, ens vam trobar que ja tenien la carpa i no el projecte del mercat.El territori s’ha despertat molt tard. Vaig criticar l’alcalde Nadal per deixar-se colar el gol de l’estació de l’AVE a Perafort. Era en aquell moment que havíem d’espavilar. Ara anem amb els papers mullats. No és tard per a una negociació política, però aquesta negociació s’hauria d’haver fet fa vint anys. Estic absolutament d’acord. Si s’hagués tancat llavors, tindríem una estació de l’AVE intermodal a Tarragona, que és el que toca, que estigui al centre d’una ciutat i no al mig del camp. Però amb la situació que tenim, hem de buscar solucions i, per primera vegada, tenim una solució consensuada per cinc alcaldes del territori. Ara, tots anem amb una mateixa proposta. Compartim objectius i, dins d’aquests, després cadascú que remi cap a casa seva. Hem de tenir una visió metropolitana.Alguna gent ha dit mentides, ha dit que el POUM es va fer en època de la bombolla urbanística. Es va fer el 2013, en plena crisis. Ara mateix està creixent la demanda de nou habitatge. Si no donem sortida aquí, la gent s’anirà a comprar la casa a altres poblacions. La Budellera, amb aquest alcalde o el següent, s’acabarà fent.