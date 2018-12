La formació s'ha instal·lat en un dels locals del Bulevard Bus

Actualitzada 20/12/2018 a les 18:27

Vox inaugurarà aquest dissabte la seva seu de Tarragona, en un dels baixos del Bulevard Bus. L'acte està previst per les 18 hores i comptarà amb l'assistència d'Alicia Rubio, la vicesecretaria de mobilització del partit ultradretà. La presidenta provincial de Tarragona, Isabel Lázar, també intervindrà en l'acte.L'arribada de la seu al Bulevard preocupa des de fa setmanes als treballadors i propietaris de les galeries comercials per si provoca manifestacions davant dels locals.El mes passat un establiment de Bonavista va acollir unes jornades de formació de VOX que van provocar moments de tensió ente manifestants i assistents. L'acte ja havia canviat de seu fins a tres vegades per la negativa dels dos hotels on s’anaven a celebrar. Finalment, la Braseria Cabrera del carrer Tres de Bonavista es va oferir a acollir-les.