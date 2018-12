Voluntaris dels Jocs Mediterranis funden l'associació Llegat 2018

El nucli inicial el formen dotze persones i avui, al CaixaFòrum, faran una reunió per captar socis

Actualitzada 19/12/2018 a les 20:30

Dotze voluntaris dels Jocs Mediterranis han constituït l’associació Llegat 2018, «per oferir el nostre suport a la ciutadania del Camp de Tarragona en àmbits com l’esport i la cultura», va informar ahir Josep-Antoni Tripiana Mula, president de la nova associació. A les 17.30 hores d’aquesta tarda Llegat 2018 farà el seu primer acte públic des de la seva formalització legal, a la seu de CaixaFòrum, «per presentar l’associació a col·lectius de voluntaris». El motiu obeeix al fet que «no hem pogut accedir-hi a les adreces dels voluntaris dels Jocs per la llei de protecció de dades i hem fet la convocatòria mitjançant els amics i les xarxes socials», va explicar Tripiana. L’objectiu és arribar a la seixantena de socis en el primer any de vida. El col·lectiu ha integrat als Amics de la Cultura. El passat divendres va presentar la documentació davant el Departament de Justícia de la Generalitat per «tenir personalitat jurídica».Tripiana va comentar que la nova entitat té un doble objectiu. «Ens oferim com a voluntaris en activitats esportives públiques si privades i, també, oferim el nostre serveix a aquelles propostes culturals que ens ho demanin».Tripiana va remarcar que «som una associació independent, que neix al marge de la Fundació dels Jocs, però volem mantenir el llegat humà de Tarragona 2018». El president de l’entitat va subratllar que, «en aquest sentit, tenim molta complicitat amb l’Ajuntament». «Estem orgullosos de la nostra participació en els Jocs com a voluntaris, ho diferenciem del vessant esportiu, i hem rebut molts reconeixements».«Volem aconseguir la complicitat de la societat i de les entitats culturals, esportives i cíviques del Camp de Tarragona amb el voluntari i l’associació, a través del reconeixement al seu treball col·laboratiu, va dir el president de l’entitat.Un dels objectius de Llegat 2018 és «la formació de futurs voluntaris». És per aquest motiu que ha demanat tenir la seu al Palau Catalunya, a l’Anella Mediterrània. «De manera provisional, estem al Pavelló de Campclar, però necessitem una sala amplia per fer la formació i, al Pavelló de Campclar, no la tenim», va dir Tripiana. Fins al moment que la Generalitat cedeixi el Palau Catalunya a l’Ajuntament, aquest ens ha cedit un espai a la Tabacalera». Tripiana va anunciar que la setmana vinent mantindrà una reunió amb els responsables d’Esports de la Generalitat.