Una exposició repassa la trajectòria del fotògraf Pep Escoda

Es podrà veure fins al 28 de febrer al Tinglado 2 del Moll de Costa

Actualitzada 20/12/2018 a les 20:02

El Tinglado 2 del Moll de Costa acull des d’avui la mostra ‘Pep Escoda. Retrats’ un recorregut per la trajectòria del reconegut fotògraf tarragoní comissariada per Sílvia Omedes i organitzada per l’Ajuntament de Tarragona, el Centre d’Art, la fundació Photographic Social Vision amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat i el Port de Tarragona.L’exposició està integrada per una col·lecció de 78 retrats, una de les especilitats d’Escoda, juntament amb l’arquitectura i l’interiorisme. Es tracta d’un recorregut pel treball dels seus darrers anys que combina cares conegudes i desconegudes en diferents sèries que mostren la versatilitat de la tasca fotogràfica de Pep Escoda. Així, al Tinglado 2 es presenten, entre d’altres, les fotografies realitzades als temporers de la vinya de Cadis, als treballadors d’un taller d’alabastre de Sarral, juntament amb els retrats a nous fotògrafs tarragonins que van formar del projecte Pin i Soler (8 cruïlles) i als vigilants de diferents museus i centres d’art d’arreu del món.L’exposició s’ha inaugurat aquesta tarda i es podrà veure fins al 28 de febrer de 2019, l’entrada és lliure.