Tallers i jovs esportius al Parc Familiar de Nadal al barri de Sant Salvador

Se celebrarà els dies 21 i 22 de desembre

Actualitzada 20/12/2018 a les 16:29

El Parc Familiar de Nadal al barri de Sant Salvador se celebrarà els dies 21 i 22 de desembre amb activitats per a tothom. Divendres i dissabte, de les 17 a les 20 hores, al Centre Cívic de Sant Salvador, i dissabte de les 12 a les 14.30 hores, al Pavelló municipal es faran diferents tallers, conta contes, manualitats i jocs esportius.Per participar al Parc cal portar un aliment de llarga caducitat i primera necessitat que es destinarà a Càritas del barri de Sant Salvador.L’entrada al Parc es podrà bescanviar a les taquilles del Parc de Nadal de Tarragona amb les següents consideracions: entrada vàlida per a un infant del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener d’11 a 13 hores. No estan inclosos els dies 31 de desembre ni 1 de gener, ni tampoc els adults.La cloenda del Parc familiar de Nadal serà dissabte per la tarda al Centre Cívic del barri amb una festa d’animació i xocolatada.L’organització va a càrrec de l’Associació de Veïns de Sant Salvador i Sant Ramon, la Taula d’Entitats de Sant Salvador i el Pla de Desenvolupament Comunitari de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.