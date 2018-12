L'oblit del poblat dels Mongons el condemna a la seva desaparició

La CUP presenta una moció per intervenir en aquest espai patrimonial datat l’any 1149

Tarragona té un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) força ocult, de difícil accés i en un alarmant estat de ruïna. Es tracta del poblat dels Mongons, localitzat dins dels límits del Polígon Industrial Riuclar. La documentació més antiga del poblat medieval està datada l’any 1149. Actualment, es conserven restes del castell emmurallat i l’església romànica de Sant Julià dels Mongons. Els elements estructurals que es conserven es troben en un pèssim estat i alguns gairebé no es veuen a causa de la presència de vegetació. El conjunt patrimonial també compta amb restes d’habitatges medievals. Només s’hi pot accedir mitjançant camins que, com les estructures arquitectòniques, estan molt malmesos.El grup municipal de la CUP ha presentat una moció al ple que l’Ajuntament celebrarà demà, divendres, en la qual demana que se «senyalitzin i netegin els camins de la ruta que condueix fins al conjunt dels Mongons des del barri de Parc Riuclar, el Parc del Francolí i el Parc Ecohistòric del Pont del Diable», per facilitar l’accés de persones a aquest indret que, en el seu moment, va ser un dels espais més importants de la Tarragona medieval. La moció també proposa que l’Ajuntament «efectuï la neteja i condicionament del conjunt patrimonial dels Mongons», així com l’adopció de mesures preventives per garantir «la salvaguarda del conjunt patrimonial, a l’espera d’un projecte integral de restauració». La CUP també considera necessària la «instal·lació de planells explicatius, integrats en la ruta d’accés».La regidora de Patrimoni, Begoña Floria, va declarar ahir a aquesta redacció que el conjunt monumental dels Mongons «es troba enclavat en una zona privada». No obstant això, «he demanat als tècnics de Patrimoni que elaborin un informe», va assenyalar.En la moció, la CUP remarca que els Mongons va pertànyer a la família Timor fins al segle XIII i, a la fi del XIV, va passar a mans de l’Arquebisbat de Tarragona. El despoblament de la zona va començar a mitjans del segle XVI. En aquest entorn hi va haver, fins fa menys de dues dècades, la capella del Mas de Castellarnau, que va ser destruïda, i també va desaparèixer el conegut com a Mas de l’Orobio. A més, als Mongons hi ha un jaciment iber, fet que converteix la zona en un espai patrimonial força important.