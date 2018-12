El jove tenia quatre requeriments pendents per delictes de danys, lesions i robatori, entre d’altres

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 24 anys al qual li constava una ordre de crida i cerca. El jove va ser identificat després de ser enxampat baixant per la canonada d’un edifici, moment en el qual els agents van comprovar que tenia quatre requeriments pendents.Els fets es van produir després de les 19h, quan una patrulla va identificar una persona que baixava per la canonada de la façana d'un edicifi del carrer Cartagena. Després de comprovar la seva identitat, els agents van tenir constància de quatre requeriments pendents dictats pels jutjats del Vendrell i Tarragona per delictes de danys, lesions i robatori, entre d'altres, motiu pel qual va ser detingut.