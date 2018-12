Internen la menor que va prendre l'arma a un mosso i va intentar disparar-li a Tarragona

La noia té 17 anys i està acusada de dos homicidis en grau de temptativa i d’atemptat als agents de l’autoritat

Actualitzada 20/12/2018 a les 10:17

Dos homicidis en grau de temptativa

El jutjat de guàrdia de Tarragona ha acordat l’internament en règim tancat durant sis mesos per a la noia de 17 anys que dimarts al vespre va prendre l’arma a un mosso i va intentar disparar-li després que l’enxampessin furtant a la botiga Abacus de la ciutat. Segons han indicat fonts jurídiques, abans de l’incident la jove va escopir l’agent a la cara, s’hi va abraonar i el va agredir propinant-li cops i puntades. Quan el mosso l’estava reduint, la noia li va prendre la pistola per sorpresa i va prémer el gallet de l’arma un parell de cops mentre proferia amenaces de mort. L’arma, però, tenia el mecanisme de seguretat activat i ningú no va resultar ferit. La jove té diversos antecedents.Cap a dos quarts de cinc de la tarda el personal de la llibreria Abacus del carrer Gasòmetre va enxampar dues noies furtant material escolar per un import d’uns 100 euros. Les lladres anaven preparades amb una bossa de mà amb un doble fons.Una patrulla dels Mossos d’Esquadra es va dirigir al lloc dels fets i va fer sortir les sospitoses a l’exterior de la botiga perquè es mostraven molt alterades. Una d’elles, menor d’edat, va començar a escopir un agent a la cara i a agredir-lo amb cops i puntades.Ràpidament, el mosso va intentar reduir-la quan , per sorpresa, la menor li va prendre l’arma i va prémer el gallet mentre cridava que el mataria. La pistola, amb bales al carregador, tenia el mecanisme de seguretat activat i no es va disparar.La noia va ser detinguda pels Mossos d’Esquadra per atemptat als agents de l’autoritat. Aquest dimecres ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors i, finalment, del jutjat de guàrdia de Tarragona. Després d’escoltar les peticions de la defensa, la fiscalia i l’acusació particular, la jutgessa ha dictat l’internament en règim tancat durant mig any.La menor, que acumula diversos antecedents, queda ara pendent de la celebració del judici. A hores d’ara, se l’acusa de dos delictes d’homicidi en grau de temptativa -perquè es considera que volia acabar amb la vida dels dos agents-. A més, també s’enfronta al delicte d’atemptat als agents de l’autoritat, tinença il·lícita d’armes i un delicte lleu de furt en temptativa -que és el que va desencadenar tota l’actuació-.