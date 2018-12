Els Mossos investiguen dos nous robatoris en habitatges de Llevant

Els lladres van aprofitar el pont de la Puríssima per accedir a l’interior de cases en els Cossis i la Vileta de Mar

Actualitzada 19/12/2018 a les 19:57

La proliferació de robatoris en l’interior d’habitatges a la zona de Llevant i, de manera molt alarmant en les urbanitzacions Cala Romana i Boscos, es va fer extensiva als Cossis i la Vileta de Mart durant el passat pont de la Puríssima. A la ja llarga llista de robatoris que s’han produït aquest 2018 a l’àrea de Llevant, cal afegir-ne els que van tenir lloc els dies 6 i 8 de desembre als carrers Antoni Company i Fernández de Córdova i Vileta de Mar, segons van informar els Mossos d’Esquadra. Bona part del primer dels carrers citats discórre en paral·lel al traçat ferroviari, en la zona compresa entre aquest i el passeig marítim Rafael de Casanova, el Fortí de Sant Jordi i la platja de l’Arrabassada.Un veí dels Cossis va informar a aquesta redacció que les persones residents a la zona sospiten que els lladres es disfressen de treballadors de mudances per controlar els habitatges i procedir al seu robatori quan detecten que no hi ha persones al seu interior.En un grup social format per veïns dels Cossis, fins i tot s’han publicat fotografies de persones sospitoses de perpetrar els robatoris, tot i que el veí consultat va remarcar que «no s’ha verificat» la possible relació entre la persona que apareix i els robatoris, per la qual cosa, des del mateix grup s’ha demanat prudència a l’hora de facilitar informació no contrastada oficialment.Per altra banda, un veí de Vileta de Mar va comentar que, en aquesta zona urbanísticament petita, s’han produït cinc robatoris, com a mínim, en els darrers sis mesos. Alguns han tingut lloc a l’interior de les cases o en els garatges, i altres en vehicles. En els darrers temps «hi venen més patrulles de la Guàrdia Urbana, amb la qual cosa tenim més seguretat». En alguns dels casos els lladres «s’han portat coses de poc valor, fins i tot hi ha robatoris absurds, però també s’han endut diners i joies». El veí consultat per aquesta redacció va subratllar que, a la Vileta de Mar, la majoria dels carrers «estan tancats i només hi ha dos accessos» directes per a vehicles. De fet, cap dels quatre carrers tenen sortida per l’extrem oposat al d’entrada. El veí va dir que «al voltant de les instal·lacions del Nàstic n’hi ha cases abandonades i ocupades per persones que pensem podrien ser autors d’alguns dels robatoris».La presència del traçat ferroviari a tocar de les cases, entre aquestes i la platja de l’Arrabassada, «facilita tant l’accés dels lladres a la Vileta de Mar com la seva fugida». A més, en l’extrem nord es troba la finca de la Savinosa, un espai que també pot ser utilitzat com a refugi pels lladres.Cal recordar, per altra banda, que a inicis d’aquest mes de desembre es van produir un mínim de tres robatoris en sengles habitatges de la urbanització Boscos, mentre que Cala Romana és una zona especialment maleïda pel que fa a l’acció dels lladres en els darrers mesos.