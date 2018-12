Detingut un home de 49 anys per vendre haixix a Torreforta

Una patrulla de paisà va enxampar l’individu

Actualitzada 20/12/2018 a les 09:06

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 49 anys a Tarragona com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. L’home, que ja era conegut pels agents per anteriors intervencions relacionades amb la venda d’estupefaents, va ser enxampat venent haixix.Els fets es van produir poc abans de les 13h d’ahir dimecres, quan una patrulla de paisà que realitzava tasques de vigilància a Torreforta va trobar una persona coneguda per anteriors intervencions relacionades amb temes de salut pública. L’individu es trobava al carrer Gran Canària amb actitud d'espera, controlant l'entorn i utilitzant el telèfon mòbil.Minuts després, va arribar una segona persona i els dos individu van parlar i van realitzar un intercanvi d’objectes. Una segona patrulla va parlar amb les dues persones i va comprovar que s'havia produït una compravenda d'una peça d'haixix per valor de 10 euros.Una tercera patrulla va entrevistar-se, minuts després, amb el venedor. En el registre superficial li van trobar 136 euros, que van ser intervinguts. Posteriorment va ser detingut per un delicte contra la salut pública.