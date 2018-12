Amaia d'OT, Rosario i Vanessa Martín actuaran al Festival d'Estiu

Manolo García, Beret i els Catarres també seran els protagonistes de la cita musical a la ciutat

Actualitzada 20/12/2018 a les 16:57

Amaia Romero d''Operación Triunfo', Rosario i Vanessa Martín són les primeres artistes confirmades per al Festival d'Estiu del Camp de Mart de Tarragona. La propera edició se celebrarà entre els mesos de juliol i setembre i tindrà com a protagonista a la dona.La consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, ha manifestat que «volem visualitzar la presència de les dones als escenaris i la millor manera per a fer-ho, és que siguin, en bona part, protagonistes del Festival del Camp de Mart».Manolo García, Beret i els Catarres també participaran en la cita musical i l'Ajuntament està treballant en la incorporació d’un intèrpret o grup internacional com a cap de cartell.